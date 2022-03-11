Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены

На Лондонской бирже металлов торги остановлены Фото: Scanpix

Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Главное событие одно - война, которую Россия ведёт против Украины. Все остальные события крутятся вокруг него.

Американский фондовый рынок последние две недели падает. Это следствие войны или часть более долгосрочного тренда? Акции каких компаний приняли стратегическое решение не подчиняться тренду и растут в противофазе? Как долго они так будут делать?

Золото принято считать защитным активом. Правда ли, что оно всё-таки оправдало своё почётное звание дома высокой культуры быта? Есть ли другие защитные активы? Тянут ли на это бонды и биточечечек?

Не пошла позиция - оказался в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены. Один трейдер решил сыграть на понижение по никелю. Однако война вызвала обратный тренд по данному commodity, и торговавший с плечом трейдер оказался в минусе на восемь миллиардов долларов. Биржа решила, что это чуть более, чем очень много и решила остановить торги.

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.