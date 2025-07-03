Деловые ведомости
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  • 03.07.25, 12:34

Замешанная в скандале с мужем Каи Каллас Metaprint заработала 10 млн чистой прибыли

Производитель тары для аэрозолей Metaprint, который привлек внимание общественности осенью 2023 года в связи с т.н. «скандалом с восточными перевозками», получил в 2024 году чистую прибыль в размере 10,4 млн евро, пишет rus.err.ee.
Руководитель Metaprint Мартти Лемендик.
  • Руководитель Metaprint Мартти Лемендик.
  • Foto: Liis Treimann
Чистая прибыль Metaprint увеличилась на 11%, несмотря на снижение оборота с 98 до 93 млн евро. Продажи компании не входящим в ЕС странам, которые в 2023 году составили 17 млн евро, в 2024 году уменьшились до 6 млн евро.
Компания отказалась от плана построить новый завод в волости Раэ и вместо этого расширит существующий завод на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне и построит завод в Германии.
Metaprint привлекла внимание общественности осенью 2023 года в связи с т.н. «скандалом с восточными перевозками», когда выяснилось, что она продолжает поставки партнерской фирме в России, а перевозками занимается фирма Stark Logistics, долей участия в которой, помимо Metaprint, владел муж тогдашнего премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик.

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Как писали «Деловые ведомости», Халлик продал свою долю в Stark Logistics, а Metaprint продал часть своего российского бизнеса, но с большими убытками.
90% доля в «Метапринт» была продана за 450 000 рублей или 4500 евро, тогда как чистая прибыль компании в 2023 году составила почти 300 000 евро. «В целом, конечно, (цена) не имела никакой корреляции со стоимостью активов, но скажем так, в данной ситуации выбрать лучший момент выхода не удалось. Это не была сделка по доброй воле», – комментировал глава компании Мартти Лемендик.
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