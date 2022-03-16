Эксперт: конфликт в Украине влияет на рынки по всему миру

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Нападение России на Украину сотрясает фондовые рынки, а разразившаяся война имеет последствия по всему миру, говорит управляющий активами приватного банкинга Luminor в Эстонии Калле Козе.

В феврале события в Украине вызвали колебания на рынках, и все важнейшие индексы упали. В конце месяца российские финансовые рынки закрылись и оказались изолированными от остального мира.

Козе отмечает, что в результате сложившейся ситуации индексные провайдеры приняли несколько важных решений: "Например, MSCI перестал вносить изменения в российские ценные бумаги и начал рассматривать возможность их исключения из индексов. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг России до BB+, что не является инвестиционным рейтингом. Кроме того, MSCI сообщил, что рейтинги экологического, социального и управленческого характера (ESG) правительств России и Беларуси были понижены до уровня B, что всего на одну ступень выше самого низкого из возможных рейтингов, с негативным прогнозом".

Новость о начале войны в Украине сначала резко подняла цены на золото и нефть. Затем участники рынка попытались оценить снижение вероятности повышения процентных ставок, и рынки восстановились. "После первой пары раундов санкций против России аппетит к риску начал снижаться. Первоначально санкции были направлены на российские банки и сверхбогатых людей, но затем были запрещены покупки российских государственных облигаций, ряд российских банков был исключён из системы платежей SWIFT, а центральный банк страны потерял возможность использовать валютные резервы", – сказал Козе.

Для того чтобы поддержать местную валюту и ограничить масштабы банковского бегства, центральный банк России был вынужден ввести контроль за движением капитала. Кроме того, центральный банк прекратил торговлю акциями и деривативами на Московской бирже и удвоил процентную ставку, доведя её до 20%.

Козе добавил, что переговоры между украинскими и российскими дипломатами принесли некоторую уверенность, и, хотя прорыва не произошло, готовность обеих сторон возобновить встречи всё же может быть признаком первых шагов к стабилизации. "На данном этапе трудно предсказать, как долго продлится конфликт или как он будет разрешён, но ясно, что он окажет влияние на весь мир", – сказал Козе.

Март также станет ключевым месяцем для ФРС США, поскольку именно сейчас рынки ожидают первого повышения процентной ставки. Ожидания несколько снизились после введения санкций США против России. Рост цен на нефть означает риск дальнейшего роста инфляции в США, при том, что США также могут пострадать от ухудшения торговых отношений с Россией.