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    FT: американские компании в рекордных объемах выкупают свои акции

    Компании США большими объемами выкупают свои акции, чтобы успеть воспользоваться недавней волатильностью фондового рынка и успокоить инвесторов на фоне замедления роста, пишет Financial Times.

    Фото: Pixabay
    Согласно данным Goldman Sachs, в этом году компании получили разрешение совершить обратный выкуп акций на сумму в 319 миллиардов долларов. В 2021 году было выкуплено акций на 267 миллиардов долларов. При этом все большее число компаний используют «ускоренный» процесс, чтобы как можно быстрее совершить обратный выкуп.

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