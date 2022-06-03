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    ОПЕК+ наращивает добычу, но цена нефти все равно растет

    Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить квоту по добыче нефти на июль и август 2022 года.

    Cвободные производственные мощности для быстрого увеличения добычи нефти сегодня имеют лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.Фото: ALI HAIDER, EPA
    Квота будет увеличена до 648 000 баррелей в сутки ежемесячно. Ранее предполагалось, что с мая по сентябрь включительно добыча будет наращиваться на 432 000 баррелей в сутки, информирует Äripäev.

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