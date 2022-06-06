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    Сегодня стартует подписка на акции Cleveron

    Публичное предложение компании рассчитано только на эстонских инвесторов.Фото: Liis Treimann

    Сегодня начнется подписка на акции эстонской компании Cleveron Mobility, которые будут котироваться на альтернативной бирже First North.

    Всего инвесторам будет предложено до 2 673 795 акций по цене 1,87 евро за акцию. Период подписки начнется сегодня, 6 июня в 10:00 и закончится 17 июня в 16:00. Компания планирует привлечь до 5 млн евро, которые затем будут направлены на развитие технологий и другие бизнес-направления.

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