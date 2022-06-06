Сегодня стартует подписка на акции Cleveron

Производители мебели: положение дел все хуже, но мы не сдаемся
Объемы производства и прибыли производителей мебели падают из-за высокой инфляции, удорожания материалов и проблем с цепочками поставок, усугубившихся из-за войны в Украине. Ситуация в отрасли непростая, и далеко не каждый предприниматель видит нынче свет в конце тоннеля. Однако сдаваться мебельщики не собираются.
Объемы производства и прибыли производителей мебели падают из-за высокой инфляции, удорожания материалов и проблем с цепочками поставок, усугубившихся из-за войны в Украине. Ситуация в отрасли непростая, и далеко не каждый предприниматель видит нынче свет в конце тоннеля. Однако сдаваться мебельщики не собираются.