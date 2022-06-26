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    Страны G7 намерены запретить импорт российского золота

    Президент США Джо Байден встретился с хозяином 48-го саммита стран «Большой семерки» канцлером Германии Олафом Шольцом.Фото: Scanpix

    Сегодня стартует саммит Большой Семерки в Германии. В числе вопросов, которые будут обсуждаться, новые санкции против России. Страны G7 планируют объявить о запрете на импорт российского золота, а также обсудить установление верхнего ценового предела, по которому может покупаться нефть из России.

    Накануне президент США Джо Байден анонсировал в твиттере, что страны G7 объявят о запрете на импорт российского золота. «Это значительная статья экспорта, приносящая России десятки миллиардов долларов», - пояснил президент Соединенных Штатов (Россия - вторая страна в мире по добыче золота, на ее долю приходится 10% мировой добычи). О намерении запретить импорт свежедобытого и переработанного золота из России также заявила Великобритания, пишет CNBC.
    Помимо этого страны «семерки» обсудят установление верхнего предела на цену, по которой они могут покупать российскую нефть, утверждает Bloomberg. Как будет работать этот механизм, пока непонятно.
    48-й саммит стран «Большой семерки» пройдет в замковом курорте Шлосс Эльмау в Баварии. Он продлится с 26 по 28 июня.
    «Большая семерка» - межправительственный форум, в который входят семь крупнейших демократий мира. В «семерку» входят Канада, Франция, Германия, США, Япония, Великобритания и Италия. В 1997 году в состав форума была включена Россия (и объединение было переименовано в «Большую восьмерку»), однако в 2014 году после аннексии Крыма и начале войны в Донецкой и Луганской областях она была оттуда исключена.

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