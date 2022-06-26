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Ярослав Тавгень

26 июня 2022 в 9:17 Поделиться:









Страны G7 намерены запретить импорт российского золота

Президент США Джо Байден встретился с хозяином 48-го саммита стран «Большой семерки» канцлером Германии Олафом Шольцом. Фото: Scanpix

Сегодня стартует саммит Большой Семерки в Германии. В числе вопросов, которые будут обсуждаться, новые санкции против России. Страны G7 планируют объявить о запрете на импорт российского золота, а также обсудить установление верхнего ценового предела, по которому может покупаться нефть из России.

Накануне президент США Джо Байден анонсировал в твиттере, что страны G7 объявят о запрете на импорт российского золота. «Это значительная статья экспорта, приносящая России десятки миллиардов долларов», - пояснил президент Соединенных Штатов (Россия - вторая страна в мире по добыче золота, на ее долю приходится 10% мировой добычи). О намерении запретить импорт свежедобытого и переработанного золота из России также заявила Великобритания, пишет CNBC

Помимо этого страны «семерки» обсудят установление верхнего предела на цену, по которой они могут покупать российскую нефть, утверждает Bloomberg . Как будет работать этот механизм, пока непонятно.

48-й саммит стран «Большой семерки» пройдет в замковом курорте Шлосс Эльмау в Баварии. Он продлится с 26 по 28 июня.

«Большая семерка» - межправительственный форум, в который входят семь крупнейших демократий мира. В «семерку» входят Канада, Франция, Германия, США, Япония, Великобритания и Италия. В 1997 году в состав форума была включена Россия (и объединение было переименовано в «Большую восьмерку»), однако в 2014 году после аннексии Крыма и начале войны в Донецкой и Луганской областях она была оттуда исключена.