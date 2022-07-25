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    Московская биржа планирует изменить тарифы за операции на рынке акций

    В новой модели комиссия с мейкера взиматься не будет, а с тейкера — 0,03% от оборота.Фото: Shutterstock

    Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций. Предполагается перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной, сообщает «Комменсантъ».

    Если сейчас профучастники могут выбрать из пяти тарифных планов, где обе стороны сделки платят одинаковую комиссию бирже (за организацию торгов) и Национальному клиринговому центру (за клиринговое обслуживание), то с четвертого квартала комиссии разделят на сборы для мейкеров (предоставляют ликвидность) и тейкеров (ее забирают). Сейчас комиссия складывается из постоянной (максимальная — 800 тыс. руб. в месяц) и оборотной (максимальная — 0,01% от объема операций) частей.
    В новой модели комиссия с мейкера взиматься не будет, а с тейкера — 0,03% от оборота.
    Как отметили два источника “Ъ”, новая тарификация была совместным решением биржи и брокеров.
    На бирже подтвердили планы внедрения новой тарифной модели. Там ожидают, что «маркетмейкеры и провайдеры ликвидности получат больше возможностей для работы, что положительно скажется на ликвидности российских бумаг». На бирже добавили, что срочный рынок перешел на асимметричную модель тарификации 14 июня, на валютном рынке новый подход будет использоваться с августа.
    Один из собеседников «Ъ» пояснил, что мейкер — это сторона, выставившая заявку как на покупку, так и на продажу, тейкер — это сторона, которая выполняет действия по выставленной заявке. По расчетам торговой площадки, это должно повлиять на количество заявок в биржевом стакане и вернуть рынок к прежним оборотам, уточнил он. Согласно данным биржи, объем торгов на фондовом и срочном рынках за первое полугодие 2022 года сократился на треть, при этом в апреле—июне показатели отставали от прошлогодних на 50–70%.

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