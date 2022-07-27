Биржа

27 июля 2022 в 9:51 Поделиться:









Результаты Microsoft не оправдали ожиданий аналитиков

Общий оборот Microsoft вырос на 12% до 51,87 миллиарда долларов. По данным Refinitiv, аналитики ожидали оборот в размере 52,44 млрд долларов. Фото: Shutterstock

Квартальные результаты Microsoft не оправдали ожиданий аналитиков – на оборот компании негативно повлияли укрепление доллара, падение продаж персональных компьютеров и ослабление рекламного бизнеса, сообщает Äripäev.

Общий оборот Microsoft вырос на 12% до 51,87 миллиарда долларов. По данным Refinitiv, аналитики ожидали оборот в размере 52,44 млрд долларов. Чистая прибыль компании выросла до $16,74 млрд ($2,23 на акцию). Год назад прибыль составляла 2,17 доллара на акцию.

Оборот Azure, подразделения облачных сервисов Microsoft, увеличился на 40 процентов, при этом аналитики ожидали роста на 43,1 процента. По данным компании, доходы от рекламы LinkedIn, Search и News снизились.

Оборот подразделения ПК составил 14,4 миллиарда долларов по сравнению с ожиданиями аналитиков в 14,68 миллиарда долларов.

Ускорение инфляции оказывает давление на потребительские расходы и плохо сказывается на спросе на компьютеры. По данным исследовательской компании Canalys, продажи ПК во втором квартале упали на 15% по сравнению с прошлым годом.

На доходы Microsoft оказало также влияние укрепление доллара, поскольку компания получает половину своего дохода за пределами США. Из-за этого технологический гигант понизил прогнозы прибыли и оборота на четвертый квартал.