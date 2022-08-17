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    Крупнейший в Германии импортер российского газа отчитался о миллиардных убытках

    Основная причина убытков Uniper– сокращение поставок газа из России. Фото: Shutterstock

    Немецкое коммунальное предприятие Uniper, которое в прошлом году получило госпомощь в размере 15 млрд евро, сообщило результатах за первое полугодие. Убытки компании достигли 12,3 млрд евро, пишет Äripäev.

    Основная причина убытков – сокращение поставок газа из России. Это вынудило компанию закупать газ в другом месте по более высокой цене.
    Убыток также включает обесценивание активов в размере 2,7 млрд евро, что связано с отменой строительства газопровода «Северный поток — 2», которое Uniper поддерживала финансово.
    В рамках национального пакета мер помощи Германия приобретет 30% акций Uniper и предоставит кредитный лимит в размере 9 млн евро через госбанк KfW Bank. 5 млрд евро из этой суммы уже использованы.
    «Это предотвратит цепную реакцию, которая нанесет гораздо больший ущерб. Сейчас нашим главным приоритетом является быстрое внедрение пакета мер по стабилизации», – заявил генеральный директор компании Клаус-Дитер Мобах. Uniper надеется, что пакет помощи будет одобрен на внеочередном общем собрании осенью.
    Компания также заявила, что не может составить прогноз на 2022 год, но ожидает убытков. В следующем году прогнозируется улучшение ситуации. Целью Uniper является выйти «из зоны убытков» к началу 2024 года.
    Акции компании (UN01) с начала года упали на 81,31%.

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