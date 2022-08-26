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    Убытки финского производителя электроэнергии превысили 10 млрд евро

    В этом году рыночная стоимость Fortum снизилась на 62%.Фото: Ints Kalnins

    Финская энергетическая компания Fortum отчиталась о результатах за второй квартал и за второе полугодие. Убытки немецкой «дочки» Uniper отразились и на результатах концерна в целом, пишет Äripäev.

    Так, чистый убыток Fortum за второй квартал составил 7,4 млрд евро. Убытки за первое полугодие достигли 10,2 млрд евро.
    Энергетический кризис серьезно отразился на Uniper. Компания была вынуждена заменить поставки российского газа более дорогим газом, что привело к чистому убытку Uniper в размере 12,3 млрд евро в первом полугодии.
    «Вероятно, что ситуация вряд ли улучшится до октября», – прокомментировал генеральный директор Fortum Маркус Раурамо. С 1 октября немецкие домохозяйства вынуждены будут платить сбор, предназначенный для компаний, перешедших с природного газа на альтернативный вид топлива. По предварительным оценкам, эта мера покроет 90% дополнительных расходов поставщиков.
    Сопоставимая прибыль Fortum до вычета процентов, налогов, дисконтов по активам и амортизации (EBITDA) увеличилась на 164% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 920 млн евро. Денежные потоки от коммерческой деятельности составили 275 млн евро, что примерно соответствует прошлогоднему уровню в 289 млн евро.
    Коммерческий убыток концерна за первое полугодие составил 11,56 млрд евро, а чистый убыток – 10,2 млрд евро. Для сравнения, общая рыночная стоимость Fortum на данный момент составляет 9,16 млрд евро. В этом году рыночная стоимость Fortum снизилась на 62%.

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