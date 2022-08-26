Биржа

Симо Сепп

26 августа 2022 в 9:49 Поделиться:









Война опустошила кошельки инвесторов Балтийской фондовой биржи

Акции Saunum за первое полугодие упали на 54,06%. Фото: Andras Kralla

Война в Украине отразилась и на Балтийской фондовой бирже. Особенно тяжело пришлось акциям компаний, торгующимся на альтернативной бирже First North.

Одним из победителей первого полугодия можно назвать Enefit Green, чьи акции выросли с 3,644 евро до 4,528 евро, или на 24,26%. Сильное влияние на прибыль и продажи компании оказал рост цен на электроэнергию. Акции Enefit Green также стали самыми продаваемыми в Балтийском регионе – оборот составил 55,4 миллиона евро при почти 94 000 транзакций.

Лучший рост среди основного списка Балтийской биржи продемонстрировал литовский производитель молочных продуктов Vilkyškių pieninė, или Vilvi Group, акции которого выросли на 33,6% до 4,77 евро. Linas Agro, одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в странах Балтии, находится на втором месте с ростом на 29,1%. Их общий оборот за шесть месяцев составил 1,4 и 4,5 миллиона евро соответственно. Росту акций сельскохозяйственных предприятий способствовало повышение цен на продукты питания.

Устойчивость к кризису также продемонстрировали DelfinGroup, Rokiškio sūris и Ekspress Grupp, акции которых за полгода выросли на 12,69%, 9,93% и 2,48% соответственно.

Лидером роста на альтернативном рынке First North стала компания East West Agro, которая ведет деятельность в сельскохозяйственном секторе. Стоимость ее акций выросла на 12,7%.

Хороший рост продемонстрировали INVL Baltic Farmland и Linas, акции которых выросли на 23,08% и 16,86% соответственно.

Крупные потери

Хотя можно предположить, что сильнее всего упали акции компании Silvano Fashion Group, поскольку та работала в основном на российском, белорусском и украинском рынках, в действительности компания занимает второе место с падением на 46,55%.

Больше всего упали акции эстонского производителя саун Saunum – на 54,06%. Из-за роста цен потребители стали тратить все больше денег на товары первой необходимости, поэтому спрос на продукцию компании снизился.

Далее следуют ELMO Rent и Hagen Bikes, которые потеряли 45,03% и 42,81% соответственно.

Акции Bercman Technologies упали на 39,27%, Pro Kapital – на 37,98% и Baltika – на 35,69%.

В общей сложности 14 компаний потеряли более 20% стоимости своих акций.

Более подробно с победителями и проигравшими Балтийской биржи можно ознакомиться в таблице ниже.

Источник: Таллиннская фондовая биржа Nasdaq. Изменение цены акций с 24 февраля по 24 августа 2022 г. У компаний, вышедших на биржу после 24 февраля, изменения указаны нулем.