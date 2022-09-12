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Роберт Киуру

12 сентября 2022 в 8:52 Поделиться:









Производство Enefit Green в августе упало на треть

По словам члена правления Enefit Green Иннара Каазика, остановка Ируской электростанции была вызвана утечкой в ​​одном из пароперегревателей установки-утилизатора. Фото: Raul Mee

В августе Enefit Green произвела 64,1 гигаватт-часа электроэнергии, что на 33,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На результаты компании в основном повлияло более низкое производство ветряных электростанций в Эстонии и Литве и, в меньшей степени, внеплановая остановка Ируской электростанции. Производство солнечной энергии в августе увеличилось на 61,5% в годовом сравнении.