Индекс Nikkei достиг 34-х летнего рекорда

Иностранные туристы: «Там Россия очень близко, мы не приедем»
Владелец экскурсионного агентства Blue Drum Events Олави Андла поделился проблемами, обрушившимися на его бизнес. В первую очередь, это война, которая сделала Эстонию в глазах иностранцев опасным местом из-за близости к России, рассказал он в интервью «Деловым ведомостям».
Владелец экскурсионного агентства Blue Drum Events Олави Андла поделился проблемами, обрушившимися на его бизнес. В первую очередь, это война, которая сделала Эстонию в глазах иностранцев опасным местом из-за близости к России, рассказал он в интервью «Деловым ведомостям».