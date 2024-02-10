Индекс Nikkei достиг 34-х летнего рекорда

Nordecon вышел в прибыль, выручка упала

Выручка Nordecon за 2023 год упала на 14% и составила 278 миллионов евро. При этом компания вышла в прибыль.

Выручка Nordecon за 2023 год упала на 14% и составила 278 миллионов евро. При этом компания вышла в прибыль.