    Индекс Nikkei достиг 34-х летнего рекорда

    Фото: AP/Scanpix

    Индекс Nikkei 225 достиг нового 34-летнего максимума, поднявшись до 37 293 пунктов.

    Особое внимание привлек 10-процентный рост акций SoftBank Group Corp после почти 50-процентного скачка акций компании Arm Holding PLC, которой принадлежит контрольный пакет акций компании по производству микрочипов.

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