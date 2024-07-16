Вкус биржи: это шутка что ли? У хедж-фондов низкая доходность

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В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Инфляшечка-то вниз! Пора снижать ставку? О чем говорят свежие макроэкономические данные?

Как рынки отреагировали на покушение на убийство Дональда Трампа?

Ограбление инвесторов? Хедж-фонды за первые полгода выросли всего на 5%.

Фуад Расулов спорит с аналитиками Swedbank! Почему их Почему их предвещание вселенского краха , по мнению трейдера, тренера и эксперта по инвестированию, преувеличено?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».