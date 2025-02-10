Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

В четверг свои финансовые результаты за прошлый год представит компания Arco Vara. Foto: Андрас Кралла
Мы выбрали пять ключевых событий, которые на этой неделе могут повлиять как на местный фондовый рынок, так и на инвесторов в еврозоне и США. Именно на их освещении в ближайшие дни сосредоточатся издание Äripäev и радио Äripäev.
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Основные события этой недели происходят на Таллиннской бирже – ожидается значительный объём результатов от компаний, котирующихся здесь, а также показатели от компаний, котирующихся на бирже за океаном. Мы выбрали пять самых важных событий, которые на этой неделе могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов из еврозоны и Соединённых Штатов.
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.