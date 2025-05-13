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  • 13.05.25, 17:07

Чистая прибыль LHV снизилась в апреле на 30%

Результаты LHV Group за апрель уступают показателям прошлого года, но соответствуют финансовому плану, сообщила компания бирже.
Чистая прибыль LHV за первые четыре месяца года составила 40 млн евро, что соответствует финансовому плану.
  • Чистая прибыль LHV за первые четыре месяца года составила 40 млн евро, что соответствует финансовому плану.
  • Foto: Andras Kralla
В апреле LHV Group заработала 10,8 млн евро чистой прибыли, что на 5 млн евро меньше в годовом сравнении. Чистая прибыль LHV Pank составила 10,1 млн евро – на 2,3 млн меньше, чем указано в финансовом плане.
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