Качество кредитного портфеля LHV в первом квартале пострадало

Государство планирует предоставить банкам свободу самим решать, оценивать ли на месте недвижимость, интересующую потенциального заемщика, или же устанавливать ее стоимость на основе статистических данных.
Средняя сумма долга достигает около 25 000 евро на одного человека
Сложная экономическая ситуация подталкивает людей брать потребительские кредиты и покупать товары в рассрочку. Но легкая доступность быстрых денег приводит к соблазну получить дорогую вещь далеко не первой необходимости и загоняет потребителей в долговую яму.
Правительство планирует отменить требование предоставлять акт оценки недвижимости при подаче заявки на жилищный кредит, чтобы банки в дальнейшем сами оценивали стоимость недвижимости на основе доступных данных и статистики, передает rus.err.ee.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.