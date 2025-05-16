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  • 16.05.25, 13:29

Качество кредитного портфеля LHV в первом квартале пострадало

По результатам первого квартала кредитное качество промышленных и ипотечных кредитов в кредитном портфеле банка LHV существенно снизилось.
Биржевая компания LHV сформировала на своем балансе резерв в общей сложности в размере более 45 млн евро для покрытия убытков по кредитам в случае невыполнения обязательств по их погашению.
  • Биржевая компания LHV сформировала на своем балансе резерв в общей сложности в размере более 45 млн евро для покрытия убытков по кредитам в случае невыполнения обязательств по их погашению.
  • Foto: Лийз Трейманн
По оценке инвестора, в связи с этим к следующим результатам надо проявить особое внимание.
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