Качество кредитного портфеля LHV в первом квартале пострадало

Средняя сумма долга достигает около 25 000 евро на одного человека

Сложная экономическая ситуация подталкивает людей брать потребительские кредиты и покупать товары в рассрочку. Но легкая доступность быстрых денег приводит к соблазну получить дорогую вещь далеко не первой необходимости и загоняет потребителей в долговую яму.