23.09.25, 06:00 Владислав Бобров: мы недооцениваем банки, выдающие экспресс-кредиты. Оценить имущество алкоголика – верх профессионализма Рынок жилья сейчас невыгоден, скандинавские банки уйдут из Эстонии, а самый высокий профессионализм на финансовом рынке показывают компании, выдающие экспресс-кредиты, считает предприниматель Владислав Бобров.

Предприниматель Владислав Бобров считает, что сегодняшний рынок жилья в Эстонии непривлекателен.

Foto: Прийт Симсон / Delfi / Ekspress Meedia / Scanpix

Занявший 20-е место в русскоязычном ТОПе самых богатых людей Эстонии (147-е место в общем рейтинге Äripäev) собственник Direct Invest Group Владислав Бобров занимается строительством и развитием девелоперских проектов в области коммерческой недвижимости. Он считает, что этот рынок на сегодняшний день выгоднее рынка жилья.

«Я не понимаю, для кого все это строится, – описывает Бобров сегодняшнее состояние рынка квартир. – На сегодняшний день жилье – это рынок продавца. Когда-то финны и шведы скупили в Эстонии много квартир и доходных домов, но как только в их странах начался экономический кризис, они стали в первую очередь решать проблемы у себя дома и избавляться от зарубежной недвижимости. На эстонском рынке начались массовые продажи, а вторичка начала снежным комом вымывать маржу застройщиков. К тому же вырос Euribor: если раньше семья отдавала за ипотеку 500-600 евро в месяц, то теперь на это может уходить вся зарплата одного из супругов. Это тоже повлияло на спрос».

По словам Боброва, первое время застройщики игнорировали эти тенденции и продолжали строить новые многоквартирные дома несмотря ни на что. Однако спустя некоторое время предприниматель начал замечать, что продажи у таких застройщиков упали.

«Пошли скидки: вначале были бонусы вроде мебели, потом – закрытые скидки, о которых не сообщали рынку, теперь – обычные открытые скидки. На сегодняшний день на этом рынке трудно зарабатывать. Когда-то он снова станет привлекательным, но когда это произойдет, никто не знает», – говорит Бобров. В коммерческой недвижимости ситуация другая, считает бизнесмен. Хотя дефицита предложения нет, качественных объектов, которые бы давали доходность 7-10% и могли бы обеспечить хорошего и стабильного арендатора с долгосрочным контрактом, очень мало. «Такие объекты просто не продают», – констатирует предприниматель. Однако Бобров убежден, что продуманный проект в области коммерческой недвижимости, расположенный в хорошем, проходном месте, всегда будет востребован и давать доходность. «В этом тоже есть отличие от рынка жилой недвижимости. У многих людей уже есть свои квартиры, и они могут продолжать в них жить. А вот на работу им ходить так или иначе придется (в историю с удаленкой я глобально не верю)», – говорит застройщик. Бобров работает в основном на эстонском рынке и имеет отдельные проекты в Латвии и Финляндии (всего у него около десятка объектов) – строит офисные здания, торговые центры и склады. Главный источник его дохода – аренда, основные арендаторы – крупные компании и торговые сети. По словам Боброва, сейчас его бизнес растет, и доход, получаемый с аренды объектов, увеличивается, вакантность помещений низкая. «Хорошим показателем является то, что банки хотят нам давать деньги и регулярно предлагают кредиты (что логично, ибо мы весь бизнес ведем на заемные деньги). Я знаю предпринимателей, которые очень нуждаются в финансировании, и им не дают, а нам постоянно предлагают», – говорит Бобров. Сами банки он при этом делит по компетенциям на местные и зарубежные, и считает, что первые работают на эстонском рынке гораздо лучше.

Остающиеся в скандинавских банках хотят пересидеть до пенсии

«Я не вижу в Эстонии места для иностранных банков в будущем, – говорит Бобров. – Когда-то их преимуществом были дешевые кредиты, но это время ушло: Euribor для всех одинаковый, и условия плюс-минус сопоставимы», – рассуждает Бобров.

«Однако иностранные банки уже давно обленились и ничего не хотят делать, в то время как наши молодые и голодные волки наработали компетенции. Они здесь выросли, у них свои кадры, они переманивают лучшие кадры у иностранных банков. А те, кто остаются в скандинавских, хотят просто пересидеть до пенсии. Никакой ответственности, никаких рисков. Придите ко мне самые сильные, белые, красивые и большие предприятия - я хочу выдавать кредиты только вам», – иронизирует Бобров.

По его мнению, эстонские банки работают на рынке гораздо более активно и перегнали по своим компетенциям иностранные. Особо он выделяет фирмы, выдающие экспресс-кредиты: по мнению Боброва, работать на таком рынке гораздо сложнее и это требует гораздо больших знаний, нежели традиционный банкинг.

Чтобы выдать кредит Rimi или Merko, много ума не надо. А выдать заем бабушке с дедушкой или сварщику, который две недели работает, а две недели пьет – это может сделать только банк высокого уровня Владислав Бобров девелопер

«Это очень сложный рынок, где могут работать только профессионалы. Чтобы выдать кредит Rimi или Merko, много ума не надо. А выдать заем бабушке с дедушкой или сварщику, который две недели работает, а две недели пьет – это может сделать только банк высокого уровня. Как оценить имущество алкоголика из Ида-Вирумаа? Как оценить риски? Как продать его жилье, находящееся в ужасном состоянии? Я бы не смог. А они все это делают. Это – верх профессионализма», – восхищается Бобров.

«И у меня возникает вопрос: что в отсутствии дешевых кредитов могут иностранные банки противопоставить местным тиграм? А с учетом экономических проблем в их домашних странах в головных офисах начнут задумываться: «А зачем мы вообще вкладываем деньги в страны Балтии?». Думаю, что они скоро начнут выходить. Не удивлюсь, если в ближайшие несколько лет мы потеряем один или два иностранных банка», – предполагает Бобров.

Однако экономические проблемы есть и в Эстонии и, по мнению бизнесмена, они усиливаются непродуманной налоговой политикой правительства.

«Повышение налогов – всегда минус, он никогда не даст долгосрочный прирост налоговых сборов. На рынке всегда есть предприятия, которые еле-еле держатся. Повышение налогов их всех вымоет – останутся только монстры. Люди, лишившись бизнеса и работы, перестанут платить налоги. Более того: они пойдут в Кассу по безработице, и им нужно будет платить из государственного бюджета. И какой в этом смысл?» – задается вопросом Бобров.

«Да, на ближайший год налоговые сборы увеличить удастся. А потом что? Пойдет волна банкротств, и количество людей, участвующих в экономике, уменьшится. В итоге придут к тому же, с чего начинали, а то и в минус уйдут», – говорит Бобров. По его мнению, более логичной альтернативой повышению налогов были бы государственные займы.