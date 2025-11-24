Облигации Hepsor были значительно переподписаны

У Hepsor появился новый руководитель – Марти Краcс, который приступил к работе в августе этого года. Его карьера в компании длится уже 11 лет: начинал он инженером и руководителем проектов, а затем восемь лет возглавлял латвийское подразделение компании.
Foto: Andras Kralla
В размещении приняли участие 1079 инвесторов, которые подали заявки на облигации на общую сумму 8,5 млн евро. Из них 6,2 млн евро (72,8%) пришлись на Эстонию, 2,1 млн евро (24,6%) – на Латвию и 0,2 млн евро (2,6%) – на Литву. Согласно биржевому сообщению, базовый объем первого транша в размере 6 млн евро был переподписан в 1,4 раза.
Архитектурное решение для застройки района Паэвялья разработано архитектурным бюро Molumba. Партнером компании Hepsor в проекте развития квартала Паэвялья выступает фонд EfTEN Special Opportunities Fund.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.