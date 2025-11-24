Назад 24.11.25, 11:04 Облигации Hepsor были значительно переподписаны Объем размещения облигаций компании по развитию недвижимости Hepsor был превышен в 1,4 раза. Вместо запланированных 6 млн евро инвесторы предложили компании 8,5 млн евро.

У Hepsor появился новый руководитель – Марти Краcс, который приступил к работе в августе этого года. Его карьера в компании длится уже 11 лет: начинал он инженером и руководителем проектов, а затем восемь лет возглавлял латвийское подразделение компании.

Foto: Andras Kralla

В размещении приняли участие 1079 инвесторов, которые подали заявки на облигации на общую сумму 8,5 млн евро. Из них 6,2 млн евро (72,8%) пришлись на Эстонию, 2,1 млн евро (24,6%) – на Латвию и 0,2 млн евро (2,6%) – на Литву. Согласно биржевому сообщению, базовый объем первого транша в размере 6 млн евро был переподписан в 1,4 раза.