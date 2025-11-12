Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,27%293,53
  • OMX Riga0,46%921,2
  • OMX Tallinn0,37%1 921,47
  • OMX Vilnius0,08%1 269,76
  • S&P 5000,21%6 846,61
  • DOW 301,18%47 927,96
  • Nasdaq −0,25%23 468,3
  • FTSE 100−0,1%9 889,78
  • Nikkei 2250,43%51 063,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,07
  • 12.11.25, 10:39

Компания Hepsor начинает размещение облигаций

Публичный период подписки на необеспеченные облигации Hepsor начинается сегодня, 12 ноября, и продлится до следующей пятницы, 21 ноября. В рамках предложения планируется привлечь до 8 миллионов евро.
Исполнительный директор Hepsor Мартти Красс.
  • Исполнительный директор Hepsor Мартти Красс.
  • Foto: Andras Kralla
Девелоперская компания Hepsor сегодня объявила о запуске программы облигаций общим объемом 20 млн евро и публичном размещении первой серии облигаций, в рамках которого компания намерена привлечь до 6 млн евро с возможностью увеличения объема до 8 млн евро. О подготовке программы Hepsor сообщила в начале октября.
