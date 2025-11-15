Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,36%290,31
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−1,11%9 698,37
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,02
  • OMX Baltic−0,36%290,31
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−1,11%9 698,37
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,02
  • 15.11.25, 15:30

Галерея: Hepsor строит многоквартирные дома на территории бывшего аэродрома в Ласнамяэ

Архитектурное решение для застройки района Паэвялья разработано архитектурным бюро Molumba. Партнером компании Hepsor в проекте развития квартала Паэвялья выступает фонд EfTEN Special Opportunities Fund.
Hepsor планирует на Паэвялья целый квартал, где, помимо жилых домов, появятся и коммерческие площади.
  • Hepsor планирует на Паэвялья целый квартал, где, помимо жилых домов, появятся и коммерческие площади.
  • Foto: Visuaal: Arhitektuuribüroo Molumba
Читать еще
Иллюстративное фото.
  • 16.07.24, 15:47
Аналитик – о рынке недвижимости: в Ласнамяэ много неиспользованных возможностей
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 25.07.25, 12:04
ГАЛЕРЕЯ: рядом с Таллиннским автовокзалом появится новый квартал
Архитектурный конкурс, объявленный компанией Kaamos Kinnisvara на проектирование нового жилого и делового квартала в районе Таллиннского автовокзала, выиграло архитектурное бюро Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur (HGA) с конкурсной работой под названием «ÕU».
Новости
  • 01.10.25, 16:21
Галерея| Смотрите, как изменится квартал Теллискиви
Telliskivi TLN начинает реконструкцию М-hoone – крупнейшего проекта в квартале Теллискиви.
Новости
  • 26.08.25, 07:00
Планы по строительству нового квартала на Маарьямяэ провалились под натиском соседей
Почти двадцать лет в Таллинне обсуждалась идея построить на месте Эстонского выставочного павильона совершенно новый городской квартал. Но эта идея в итоге была отвергнута в городском собрании, поскольку соседи не хотели об этом ничего слышать, и в итоге они добились своего.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
2
Новости
  • 12.11.25, 18:03
Отказ от трамвая на улице Лийвалайя может оставить Таллинн и без ветки в Пельгуранна
3
Новости
  • 12.11.25, 14:45
Выкупленная эстонцем ИТ-компания за считанные дни перешла к новому владельцу
4
Новости
  • 14.11.25, 06:00
Танцы, скандалы и джаз: как подвал на Ратушной площади стал символом новой эпохи
5
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
6
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года

Последние новости

Новости
  • 15.11.25, 15:30
Галерея: Hepsor строит многоквартирные дома на территории бывшего аэродрома в Ласнамяэ
Новости
  • 15.11.25, 14:36
Финский лесопромышленный гигант сокращает сотни сотрудников и готовится к остановкам производства
ТОП
  • 15.11.25, 13:29
ТОП строительных компаний: прозрачные предложения предпочтительнее ценовых войн
Новости
  • 15.11.25, 12:52
США продлили «Лукойлу» отсрочку от санкций
Новости
  • 15.11.25, 11:45
Сеть зоомагазинов Pet City понесла убыток почти в миллион евро
Новости
  • 15.11.25, 10:47
Неудача с эко‑проектом стала трамплином: топ‑менеджер запускает новый стартап
Биржа
  • 15.11.25, 06:00
Вкус биржи: вы еще не раб банка? Тогда Трамп идет к вам!
Новости
  • 14.11.25, 18:48
Война без победителей: пошлины разоряют крупнейшие экономики

Сейчас в фокусе

Ревущие двадцатые в Таллинне: в Café Marcelle пили чай, отплясывали румбу и слушали первый эстонский джаз.
Новости
  • 14.11.25, 06:00
Танцы, скандалы и джаз: как подвал на Ратушной площади стал символом новой эпохи
Министерство социальных дел.
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
Управляющая компания Рауля Кирьянена Biofuel инвестирует средства, полученные от продажи пеллетного бизнеса Graanul Invest.
Новости
  • 13.11.25, 17:01
Рауль Кирьянен снял 10 млн евро дивидендов
Сингапурка Венус Лим, основательница и владелица караоке-бара House 10, задолжала арендодателю 100 000 евро, и он теперь пытается взыскать эти долги с нее как с частного лица. Однако она надеется найти новых инвесторов и открыть бар в другом месте – максимум через год.
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
Бывший волостной старейшина Виру-Нигула Эйнар Валлбаум (слева) не поддерживает идею Союза работодателей об объединении волостей на основе распределения расходов на образование. По его мнению, вместо этого следует организовать сеть школ. Фотография сделана на мероприятии в Раквере, посвященном признанию успешных предприятий уезда.
Эпицентр
  • 14.11.25, 13:24
«Если два бедняка объединятся, богатство не появится». Самоуправлениям не понравилось предложение Союза работодателей
Старший экономист Банка Эстонии Каспар Оя.
Новости
  • 14.11.25, 12:51
Каспар Оя: более широкая картина указывает на замедление экономического роста
Торговый центр Fama в Нарве. Отправлять посылки на автобусах с января его посетители не смогут, закроется здесь и спортивный магазин, но появились два новых магазина.
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025