Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Начавшаяся неделя принесет свежую статистику по заработным платам в Эстонии и наконец даст данные о росте экономики США. Также подойдет к концу сезон отчетности за третий квартал, а завершится неделя выходными на американском фондовом рынке.
«В моей команде нет ленивых людей или тех, кому безразлично, чего они добьются и добьются ли вообще», — говорит исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен. С таким же настроем она сама поднялась на вершину. Ей нужен результат — даже если ради него приходится работать круглые сутки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию разобрали отчет Nvidia (а что вам еще надо?!), похвалили пролетарскую благотворительность и капиталистическую наживу угнетателя-триллионера и констатировали покупку Баффетом частички Гугла.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.