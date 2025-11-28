Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%296,55
  • OMX Riga0,03%924,16
  • OMX Tallinn−0,38%1 945,65
  • OMX Vilnius0,08%1 280,43
  • S&P 5000,22%6 827,37
  • DOW 300,33%47 582,3
  • Nasdaq 0,25%23 272,32
  • FTSE 1000,31%9 723,69
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,15
  • 28.11.25, 16:21

Делов-то: без знания языка не возьмут в армию, мэр теперь известен, а партии незаконно переводят деньги

Наконец-то объявили мэра – и мало кто что о нем знает. Не знаешь эстонского языка? Не достоин служить в армии. Зачем партии нарушают закон вместо того, чтобы использовать давно проверенные серые схемы?
Не знаешь язык на уровне B1? Не годен к военной службе! А как же интеграция?
  • Не знаешь язык на уровне B1? Не годен к военной службе! А как же интеграция?
  • Foto: Алена Ценно
Эти и другие темы мы обсудили в свежем выпуске «Делов-то!». На триалоге засветились Дмитрий Фефилов, Олеся Лагашина и Ярослав Тавгень.
Встречайте: Пеэтер Раудсепп – кузнец своего дела, железной рукой (наверное) правивший Институтом конъюнктуры (и потому конъюнктурщик), теперь станет главным человеком в Таллинне. Хороший ли это выбор? И чем руководствовалось «Отечество»?
Не знаешь эстонского? Не возьмем в армию. Почему вдруг русскоязычные ржут над этой новостью? Не разрушит ли этот шаг интеграцию русских и эстонцев и не ослабит ли обороноспособность страны?

Статья продолжается после рекламы

Парвелу Пруунсильду предъявлено подозрение в незаконном пожертвовании партии «Отечество». Почему так часто партии «палятся» при попытке получить деньги от бизнеса? Они что, законов не читают?
Мы решили взять помощь магистров: суть законодательства о финансировании партий нам пояснил адвокат SORAINEN Альберт Линнтам.
Вышел «ТОП 1000» от Äripäev. Ура! Не спешите аплодировать: в методологии рейтинга найден ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК. Что не так с ТОПом ведущих предприятий? И каково в нем место русскоязычных предпринимателей?
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

