Назад 28.11.25, 16:21 Делов-то: без знания языка не возьмут в армию, мэр теперь известен, а партии незаконно переводят деньги Наконец-то объявили мэра – и мало кто что о нем знает. Не знаешь эстонского языка? Не достоин служить в армии. Зачем партии нарушают закон вместо того, чтобы использовать давно проверенные серые схемы?

Не знаешь язык на уровне B1? Не годен к военной службе! А как же интеграция?

Foto: Алена Ценно

Эти и другие темы мы обсудили в свежем выпуске «Делов-то!». На триалоге засветились Дмитрий Фефилов, Олеся Лагашина и Ярослав Тавгень.

Встречайте: Пеэтер Раудсепп – кузнец своего дела, железной рукой (наверное) правивший Институтом конъюнктуры (и потому конъюнктурщик), теперь станет главным человеком в Таллинне. Хороший ли это выбор? И чем руководствовалось «Отечество»?

Не знаешь эстонского? Не возьмем в армию. Почему вдруг русскоязычные ржут над этой новостью? Не разрушит ли этот шаг интеграцию русских и эстонцев и не ослабит ли обороноспособность страны?

Парвелу Пруунсильду предъявлено подозрение в незаконном пожертвовании партии «Отечество». Почему так часто партии «палятся» при попытке получить деньги от бизнеса? Они что, законов не читают?

Мы решили взять помощь магистров: суть законодательства о финансировании партий нам пояснил адвокат SORAINEN Альберт Линнтам.

Вышел «ТОП 1000» от Äripäev. Ура! Не спешите аплодировать: в методологии рейтинга найден ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК. Что не так с ТОПом ведущих предприятий? И каково в нем место русскоязычных предпринимателей?

Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».