Делов-то: без знания языка не возьмут в армию, мэр теперь известен, а партии незаконно переводят деньги

Наконец-то объявили мэра – и мало кто что о нем знает. Не знаешь эстонского языка? Не достоин служить в армии. Зачем партии нарушают закон вместо того, чтобы использовать давно проверенные серые схемы?
- Не знаешь язык на уровне B1? Не годен к военной службе! А как же интеграция?
- Foto: Алена Ценно
Эти и другие темы мы обсудили в свежем выпуске «Делов-то!». На триалоге засветились Дмитрий Фефилов, Олеся Лагашина и Ярослав Тавгень.
Встречайте: Пеэтер Раудсепп – кузнец своего дела, железной рукой (наверное) правивший Институтом конъюнктуры (и потому конъюнктурщик), теперь станет главным человеком в Таллинне. Хороший ли это выбор? И чем руководствовалось «Отечество»?
Не знаешь эстонского? Не возьмем в армию. Почему вдруг русскоязычные ржут над этой новостью? Не разрушит ли этот шаг интеграцию русских и эстонцев и не ослабит ли обороноспособность страны?
Статья продолжается после рекламы
Парвелу Пруунсильду предъявлено подозрение в незаконном пожертвовании партии «Отечество». Почему так часто партии «палятся» при попытке получить деньги от бизнеса? Они что, законов не читают?
Мы решили взять помощь магистров: суть законодательства о финансировании партий нам пояснил адвокат SORAINEN Альберт Линнтам.
Вышел «ТОП 1000» от Äripäev. Ура! Не спешите аплодировать: в методологии рейтинга найден ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК. Что не так с ТОПом ведущих предприятий? И каково в нем место русскоязычных предпринимателей?
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Мэром Таллинна наконец-то избрали человека-невидимку Шредингера, в Кохтла-Ярве осудили очередного коррупционера, а партии «Отечество» скоро что-то предъявит полиция. Но все это мелочи по сравнению с новым, как всегда, грандиозным американским планом (который то ли есть, то ли нет).
Уголовное подозрение в отношении партии «Отечество» связано с тем, что Парвел Пруунсильд и Тынис Пальтс привлекли различные юридические и частные лица к осуществлению запрещенных пожертвований в пользу партии. По данным прокуратуры, общая сумма таких пожертвований составляет около 330 000 евро.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию разобрали отчет Nvidia (а что вам еще надо?!), похвалили пролетарскую благотворительность и капиталистическую наживу угнетателя-триллионера и констатировали покупку Баффетом частички Гугла.
Партия «Отечество» после почти месячной задержки сообщила, что кандидатом на пост мэра Таллинна в первые два года работы новой коалиции станет Пеэтер Раудсепп, до сих пор возглавлявший Институт конъюнктуры.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.