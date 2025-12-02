Coop Pank готовится к выкупу акций

Запущенная Coop Pank программа лояльности и маркетинговые кампании увеличили клиентскую базу на 10%, и кредитный портфель за год вырос на 355 млн евро. В то же время чистая прибыль за первые десять месяцев года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Генеральный директор литовского банка Artea (бывший Šiauliai) Витаутас Синиус не видит угроз для экономики Литвы. Это позитивно отразится на росте и качестве банковского портфеля и с лихвой компенсирует падение Euribor, что уже привело к снижению прибыли Artea. И даже Трамп вряд ли навредит экономике страны.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.