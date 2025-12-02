Coop Pank готовится к выкупу акций

Запущенная Coop Pank программа лояльности и маркетинговые кампании увеличили клиентскую базу на 10%, и кредитный портфель за год вырос на 355 млн евро. В то же время чистая прибыль за первые десять месяцев года снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.