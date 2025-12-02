Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,39%297,7
  • OMX Riga0,3%926,98
  • OMX Tallinn0,04%1 949,85
  • OMX Vilnius0,34%1 284,81
  • S&P 500−0,53%6 812,63
  • DOW 30−0,9%47 289,33
  • Nasdaq −0,38%23 275,92
  • FTSE 1000,1%9 711,77
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,24
  02.12.25, 09:48

Coop Pank готовится к выкупу акций

Эстонский банк Coop Pank готовится к выкупу собственных акций в рамках опционного плана.
Coop Pank планирует выкупить до 3% всех своих акций.
  • Coop Pank планирует выкупить до 3% всех своих акций.
  • Foto: Liis Treimann
Coop Pank планирует выкупить до 3% своих акций. Максимальный объем выкупа составит около 3,1 млн акций, что при текущей цене в 1,92 евро за акцию эквивалентно почти 6 млн евро.
