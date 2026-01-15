Химические элементы манят сумасшедшей доходностью. Инвесторы указывают на риски
Редкоземельные металлы стали востребованным товаром, за который развернулась глобальная гонка – при том что инвесторы наслаждаются высокой доходностью, эксперты предупреждают: за ней могут скрываться и серьезные риски.
В сентябре прошлого года эстонский малый инвестор наткнулся в социальных сетях на рекламу, приглашавшую вступить в эксклюзивную инвестиционную группу. То, что начиналось с профессионального анализа рынка и дружелюбного общения, в декабре завершилось полным крахом.
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.
Налоговый консультант Ханнес Лентсиус приобрел у бывших владельцев квартала Лютера более миллиона акций Arco Vara, рыночная стоимость которых достигает 2 млн евро. Ленциус верит в успех Arco Vara и надеется, что заключил выгодную сделку.