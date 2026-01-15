Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,5%318,36
  • OMX Riga0,62%933,84
  • OMX Tallinn0,08%2 080,25
  • OMX Vilnius0,61%1 401,87
  • S&P 500−0,53%6 926,6
  • DOW 30−0,09%49 149,63
  • Nasdaq −1%23 471,75
  • FTSE 100−0,03%10 181,61
  • Nikkei 225−0,42%54 110,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,41
  15.01.26, 08:53

Химические элементы манят сумасшедшей доходностью. Инвесторы указывают на риски

Редкоземельные металлы стали востребованным товаром, за который развернулась глобальная гонка – при том что инвесторы наслаждаются высокой доходностью, эксперты предупреждают: за ней могут скрываться и серьезные риски.
Инвестор и частный трейдер Микк Лаанес заявил, что редкоземельные металлы превратились в международной политике в вопрос госбезопасности и энергетической независимости.
  • Инвестор и частный трейдер Микк Лаанес заявил, что редкоземельные металлы превратились в международной политике в вопрос госбезопасности и энергетической независимости.
  • Foto: THOMAS VAN OORSCHOT
По словам специалиста по финансовым рынкам Swedbank Меэлиса Маазика, в банке тоже ищут возможности для инвестиций в редкоземельные металлы, но не беря на себя чрезмерные риски.
