Управляющий активами: продавцы золота умело манипулируют людьми
Резкое снижение цены на золото в последние дни может быть тревожным сигналом, предупредил партнер Kawe Kapital и управляющий активами Кристьян Хянни. В то же время аналитик Tavid Майт Краун считает происходящее временной коррекцией.
Продавцы золота умело используют человеческую психологию, отметил партнер Kawe Kapital Кристьян Хянни.
Foto: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix
«Вполне возможно, что тренд на золото сейчас на какое-то время развернулся... Это означает, что золото может сохранять восходящую тенденцию, но при этом откатиться на величину годового роста», – отметил Хянни в передаче радио Äripäev «Kuum tool».
