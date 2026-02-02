Назад 02.02.26, 16:10 Управляющий активами: продавцы золота умело манипулируют людьми Резкое снижение цены на золото в последние дни может быть тревожным сигналом, предупредил партнер Kawe Kapital и управляющий активами Кристьян Хянни. В то же время аналитик Tavid Майт Краун считает происходящее временной коррекцией.

Продавцы золота умело используют человеческую психологию, отметил партнер Kawe Kapital Кристьян Хянни.

Foto: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

«Вполне возможно, что тренд на золото сейчас на какое-то время развернулся... Это означает, что золото может сохранять восходящую тенденцию, но при этом откатиться на величину годового роста», – отметил Хянни в передаче радио Äripäev «Kuum tool».