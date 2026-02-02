Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,32%319,42
  • OMX Riga−2,65%907,54
  • OMX Tallinn−0,05%2 088,32
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,33
  • S&P 5000,00%6 939,03
  • DOW 300,00%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,97%10 322,28
  • Nikkei 225−1,25%52 655,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,43
  • OMX Baltic−0,32%319,42
  • OMX Riga−2,65%907,54
  • OMX Tallinn−0,05%2 088,32
  • OMX Vilnius−0,51%1 414,33
  • S&P 5000,00%6 939,03
  • DOW 300,00%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,97%10 322,28
  • Nikkei 225−1,25%52 655,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,43
  • 02.02.26, 16:10

Управляющий активами: продавцы золота умело манипулируют людьми

Резкое снижение цены на золото в последние дни может быть тревожным сигналом, предупредил партнер Kawe Kapital и управляющий активами Кристьян Хянни. В то же время аналитик Tavid Майт Краун считает происходящее временной коррекцией.
Продавцы золота умело используют человеческую психологию, отметил партнер Kawe Kapital Кристьян Хянни.
  • Продавцы золота умело используют человеческую психологию, отметил партнер Kawe Kapital Кристьян Хянни.
  • Foto: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix
«Вполне возможно, что тренд на золото сейчас на какое-то время развернулся... Это означает, что золото может сохранять восходящую тенденцию, но при этом откатиться на величину годового роста», – отметил Хянни в передаче радио Äripäev «Kuum tool».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 31.01.26, 11:53
Цена на серебро обвалилась более чем на 30%
В пятницу цена на серебро упала на 31%, что стало для металла вторым худшим днем в истории.
Биржа
  • 28.01.26, 10:45
Золото не собирается останавливаться, доллар продолжает дешеветь
В среду цена унции золота впервые превысила отметку в 5200 долларов, прибавив за сутки более 3%.
Биржа
  • 26.01.26, 11:26
Золото и серебро подорожали до новых рекордов, доллар ослаб
Самые известные драгоценные металлы – золото и серебро – преодолели новые ценовые рубежи, тогда как доллар продолжил ослабевать.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса
2
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
3
Подсказка
  • 30.01.26, 15:04
Сроки подачи деклараций в 2026 году. Держите свои налоги под контролем
4
Новости
  • 01.02.26, 11:51
Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве
5
Новости
  • 30.01.26, 13:48
Хандо Суттер видит тревожные изменения. «В Эстонию инвестировать особого смысла нет, скорее — в Литву»
6
Эпицентр
  • 30.01.26, 06:00
«Вместо боеприпасов в Эстонии сбрасываем с дрона банки от йогурта»

Последние новости

Биржа
  • 02.02.26, 16:10
Управляющий активами: продавцы золота умело манипулируют людьми
Новости
  • 02.02.26, 15:10
Окончательное решение: срок давности дела Tallinna Sadam истек
Новости
  • 02.02.26, 14:19
Сроки поджимают: министр не согласовал изменения по трамваю Пельгуранна
Новости
  • 02.02.26, 13:22
Тартуское КСО подало заявление о санации
Новости
  • 02.02.26, 13:08
Юрист подозревает нарушение. Тартуское КСО выдало фирме председателя совета высокорисковый кредит
Биржа
  • 02.02.26, 12:47
EfTEN United Property Fund в прошлом году удвоил доходы и прибыль
Mнения
  • 02.02.26, 11:58
Предприниматели ЕС: время перемен. Собственное европейское производство должно быть на первом месте
Новости
  • 02.02.26, 10:31
Пеэтер Луйкмель о новом главе ФРС: это компромиссный выбор

Сейчас в фокусе

Граница России в Эстонии в Нарве.
Новости
  • 01.02.26, 11:51
Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве
Крупный предприниматель Йоаким Хелениус привлек в правление производителя окон Fenestra руководителей недавно обанкротившейся компании Rekman.
Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса
Вчера вечером Олег Гросс сыграл на баяне перед 4000 зрителей в спортивном холле в Раквере.
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
Иллюстративное фото.
Биржа
  • 31.01.26, 16:23
Новая ИИ-модель Google обрушила акции производителей видеоигр
Иллюстративное фото.
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы
Сеть зоомагазинов Kika, насчитывающая 50 торговых точек, по итогам прошлого финансового года ушла в убыток.
Новости
  • 31.01.26, 15:32
Известный зоомагазин ушел в убыток
Основатель биотехнологической компании Icosagen и член Академии наук Март Устав признает, что до сих пор наука очень мало помогала развитию экономики, бизнеса и повышению качества жизни людей в Эстонии.
Новости
  • 01.02.26, 15:14
От сибирской деревни до глобального успеха: как Март Устав объединил науку и бизнес
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026