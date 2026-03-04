Назад 04.03.26, 16:38 Иран выпустил ракету в сторону Турции, ее сбили системы ПВО НАТО Системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана в направлении Турции. В Североатлантическом альянсе осудили атаку, а власти Турции заявили, что оставляют за собой право ответить на любые враждебные действия.

Военные учения в Иране. Фото иллюстративное.

Foto: Scanpix

Как сообщили в среду, 4 марта, в министерстве обороны Турции, ракета была уничтожена средствами ПВО и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье, еще на подлете к турецкому воздушному пространству, передает DW

По данным ведомства, баллистический снаряд пролетел над территорией Сирии и Ирака, после чего «был своевременно перехвачен средствами ПВО и противоракетной обороны НАТО» и обезврежен. Один из обломков упал в районе Дёртйол в турецкой провинции Хатай. В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в министерстве обороны.

Анкара заявила, что оставляет за собой право ответить на любые враждебные действия против страны. В заявлении подчеркивается: «Все необходимые шаги для защиты нашей территории и воздушного пространства будут предприняты решительно и без колебаний». После произошедшего министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим иранским коллегой и предостерег Тегеран от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, сообщил агентству AFP источник в министерстве.

В Североатлантическом альянсе также подтвердили запуск ракеты. Пресс-секретарь НАТО Элисон Харт заявила после инцидента: «Мы осуждаем нацеливание Ирана на Турцию. НАТО непоколебимо поддерживает всех союзников, включая Турцию, в то время как Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону. Наша позиция сдерживания и обороны остается сильной во всех сферах, в том числе в области ПВО и противоракетной обороны».

В то же время министр обороны США Пит Хегсет отметил, что на данный момент нет оснований считать, что уничтожение баллистической ракеты, запущенной из Ирана в направлении турецкого воздушного пространства, приведет к применению статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне.

Обострение ситуации происходит на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана. Утром 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по территории страны. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить ядерную программу Исламской Республики и призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей страны – «брать свою судьбу в собственные руки».

По данным иранских государственных СМИ, в результате этих ударов погибли не менее 787 человек. В ответ Иран нанес удары по Израилю и нескольким странам Ближнего Востока, где также сообщается о погибших. В Тегеране заявляют, что не ведут войну с соседними государствами и наносят удары по военным базам США в регионе.