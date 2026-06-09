Облигации Rotermann City переподписали почти в 3 раза

Знаковый девелопер и поставщик торговых площадей в центре Таллинна Rotermann City OÜ, принадлежащий предпринимателю Урмасу Сыырумаа, в 2025 году получил 3,3 млн евро операционной прибыли. Однако по сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился почти втрое. Существенный рост прочих операционных расходов в итоге привел компанию к убытку.