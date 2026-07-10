Делов-то: НАТО и МОК — ОК?

Саммит НАТО, новые взрывы в Иране, возвращение России в МОК, а также вынь да положь личные банковские выписки, если ты иностранец.
- Пущать или не пущать?
- Foto: искусственный интеллект
На этой неделе в Анкаре прошел саммит НАТО. Несмотря на кажущиеся попытки Дональда Трампа раскачать эту лодку, альянс в целом выглядит жизнеспособной структурой? А некоторым его противникам даже можно сказать спасибо за укрепление НАТО. Но все, конечно, решит час «Ч», который, хочется верить, никогда не настанет.
А вот в Иране тем временем снова взрывы. Неужели Трамп решил еще раз подзаработать на скачках цен на нефть? Сам президент США считает, что это не он, а они там, в Иране, совсем ку-ку. Райво Варе тоже подозревает, что кто-то, вероятно, и правда не заинтересован в мирном плане. Журналисты ДВ, однако, в поисках ответа на вопрос «доколе» сумели найти даже позитивные моменты в нынешнем противостоянии на Ближнем Востоке.
Спорт должен объединять, но о чем тут можно говорить, если даже решения Международного олимпийского комитета разделяют людей на тех, кто за, и тех, кто против. Вот и в студии подкаста случилось жаркое противостояние, которое, правда, в программу Олимпийских игр точно не войдет.
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Кроме того, говорим о том, насколько глубоко государство вправе заглядывать в банковские счета тех, кто просит вид на жительство в Эстонии, и где проходит граница между необходимой проверкой и вторжением в частную жизнь.
Слушайте новый выпуск подкаста «Делов-то!».
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