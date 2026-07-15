Anthropic готовится к гигантскому биржевому дебюту и встречается с инвесторами
Компания Anthropic, работающая в сфере искусственного интеллекта, готовится к возможному масштабному выходу на биржу и планирует в ближайшие недели встретиться с потенциальными инвесторами, сообщили Bloomberg осведомленные источники.
Банки, организующие размещение акций создателя чат-бота Claude, проводят встречи руководства компании с инвесторами. Как ранее писал Bloomberg, Anthropic рассматривает возможность проведения IPO уже в октябре.
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