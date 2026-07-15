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Бывшие главы Минфина предлагают резать по живому: уменьшить отпуск чиновников и ограничить рост зарплат

Два бывших министра финансов от Партии реформ — Март Вырклаэв и Айвар Сыэрд — считают, что для улучшения состояния государственных финансов необходимо прежде всего сокращать расходы, а не повышать налоги.
Бывший министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) предложил сократить продолжительность отпуска работников государственного сектора до 28 дней. На фото также нынешний министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).
  • Бывший министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) предложил сократить продолжительность отпуска работников государственного сектора до 28 дней. На фото также нынешний министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).
  • Foto: Андрас Кралла
Оба политика предложили ряд мер, которые, по их мнению, помогут сократить дефицит бюджета.
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