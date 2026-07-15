Назад Эстонский поставщик нижнего белья вместо России начал одевать Британию Крупный эстонский поставщик нижнего белья и материалов для него, компания Eurobra сильно потеряла в обороте. Потери в основном были обусловлены сокращением поставок в Россию, зато новым рынком для фирмы стала Великобритания.

Таллиннская компания по пошиву и торговле нижним бельем Eurobra OÜ существует уже 16 лет. Ее специализация – пошив комплектов классического дизайна больших размеров. Единственным руководителем и владельцем фирмы выступает предприниматель Михаил Петров. В составленном в апреле 2026 года ТОПе продавцов одежды Äripäev фирма заняла высокое 14-е место, став крупнейшим торговцем одеждой с русскоязычным руководством.

Читать еще ТОП продавцов одежды: большинство потеряли в обороте При этом две трети компаний из рейтинга за год потеряли в выручке, не стала исключением и Eurobra OÜ. Если в 2024 году ее оборот составил 4,2 млн евро, то в 2025 году – всего 1,9 млн евро. Согласно отчету компании, потери обусловлены в том числе значительным сокращением операций на российском направлении. Этот рынок упал на целых 55,9%, выручка от экспорта на восток составила для фирмы в 2025 году чуть более миллиона рублей. База данных о российском импорте ImportGenius подтверждает, что в течение многих лет Eurobra OÜ поставляла товары единственному контрагенту – московскому ООО «Материалы для Корсетных Изделий» предпринимательницы Елены Петровой (степень родства собственников двух компаний редакции установить не удалось – прим. ред.).

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Та же база данных подтверждает, что экспорт компании в Россию снижался с 2022 года. Если в год начала войны в Украине Eurobra OÜ совершила более 200 отправок на восток, в 2023-м – более 100, то в 2024-м – около 50. Последние доступные данные за первые месяцы 2025 года показывают, что с января по март компания отправила из Эстонии в РФ всего две партии грузов.

Кроме России, Eurobra OÜ потеряла в 2025 году выручку и на других экспортных рынках. Так, выручка от второго важнейшего направления – Латвии – снизилась на 26%, она составила 363 601 евро, поставки в Китай упали на 91% до 111 820 евро. При этом компания открыла продажи в Великобританию, с которой ранее не работала – там удалось реализовать товаров на 239 837 евро.

По итогам года фирма показала убыток в 75 389 евро, годом ранее она показала прибыль в 8049 евро. От общения с ДВ владелец Eurobra OÜ Михаил Петров воздержался. «Мы откажемся от такой возможности», – сказали в фирме.