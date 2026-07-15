Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,27%311,79
  • OMX Riga−0,64%916,96
  • OMX Tallinn−0,04%2 116,49
  • OMX Vilnius0,62%1 495,75
  • S&P 5000,38%7 543,59
  • DOW 300,02%52 508,27
  • Nasdaq 0,9%26 107,01
  • FTSE 1000,3%10 529,39
  • Nikkei 2251,35%68 660,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,64
  • OMX Baltic0,27%311,79
  • OMX Riga−0,64%916,96
  • OMX Tallinn−0,04%2 116,49
  • OMX Vilnius0,62%1 495,75
  • S&P 5000,38%7 543,59
  • DOW 300,02%52 508,27
  • Nasdaq 0,9%26 107,01
  • FTSE 1000,3%10 529,39
  • Nikkei 2251,35%68 660,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%88,64

Эстонский поставщик нижнего белья вместо России начал одевать Британию

Крупный эстонский поставщик нижнего белья и материалов для него, компания Eurobra сильно потеряла в обороте. Потери в основном были обусловлены сокращением поставок в Россию, зато новым рынком для фирмы стала Великобритания.
Стенд с продукцией компании Eurobra – нижним бельем классического дизайна больших размеров, пошитым в Европе.
  • Стенд с продукцией компании Eurobra – нижним бельем классического дизайна больших размеров, пошитым в Европе.
  • Foto: Eurobra
Таллиннская компания по пошиву и торговле нижним бельем Eurobra OÜ существует уже 16 лет. Ее специализация – пошив комплектов классического дизайна больших размеров. Единственным руководителем и владельцем фирмы выступает предприниматель Михаил Петров. В составленном в апреле 2026 года ТОПе продавцов одежды Äripäev фирма заняла высокое 14-е место, став крупнейшим торговцем одеждой с русскоязычным руководством.
Читать еще
Продавцы одежды надеются, что продажи вскоре начнут расти.
  • 26.04.26, 14:06
ТОП продавцов одежды: большинство потеряли в обороте
При этом две трети компаний из рейтинга за год потеряли в выручке, не стала исключением и Eurobra OÜ. Если в 2024 году ее оборот составил 4,2 млн евро, то в 2025 году – всего 1,9 млн евро. Согласно отчету компании, потери обусловлены в том числе значительным сокращением операций на российском направлении. Этот рынок упал на целых 55,9%, выручка от экспорта на восток составила для фирмы в 2025 году чуть более миллиона рублей.
База данных о российском импорте ImportGenius подтверждает, что в течение многих лет Eurobra OÜ поставляла товары единственному контрагенту – московскому ООО «Материалы для Корсетных Изделий» предпринимательницы Елены Петровой (степень родства собственников двух компаний редакции установить не удалось – прим. ред.).
Та же база данных подтверждает, что экспорт компании в Россию снижался с 2022 года. Если в год начала войны в Украине Eurobra OÜ совершила более 200 отправок на восток, в 2023-м – более 100, то в 2024-м – около 50. Последние доступные данные за первые месяцы 2025 года показывают, что с января по март компания отправила из Эстонии в РФ всего две партии грузов.
Кроме России, Eurobra OÜ потеряла в 2025 году выручку и на других экспортных рынках. Так, выручка от второго важнейшего направления – Латвии – снизилась на 26%, она составила 363 601 евро, поставки в Китай упали на 91% до 111 820 евро. При этом компания открыла продажи в Великобританию, с которой ранее не работала – там удалось реализовать товаров на 239 837 евро.
По итогам года фирма показала убыток в 75 389 евро, годом ранее она показала прибыль в 8049 евро. От общения с ДВ владелец Eurobra OÜ Михаил Петров воздержался. «Мы откажемся от такой возможности», – сказали в фирме.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Продавцы одежды надеются, что продажи вскоре начнут расти.
  • 26.04.26, 14:06
ТОП продавцов одежды: большинство потеряли в обороте
Член правления SA Järvamaa Пипи-Лийз Сиеманн хочет вдохнуть новую жизнь в Ярваский уезд.
  • 25.03.26, 18:43
Универмаг в Пайде перестроят в инновационный центр за 2,5 млн евро. «Расходы на работу центра надо вывести в ноль»
Исполнительный директор Lindström OÜ Роланд Рауд видит наибольший потенциал в услуге аренды спецодежды, которая в Эстонии до сих пор плохо развита.
  • 08.05.25, 14:09
Эстонский текстильный бизнес принес финнам солидные дивиденды
Завершившая санацию компания по производству носков уведомила Кассу по безработице о сокращении до половины рабочих мест, однако, по оценке владельца Suva, их итоговое количество окажется меньше, чем предполагалось изначально.
  • 05.05.26, 08:21
Производитель носков Suva привлек турецкого инвестора, чтобы погасить долги. «Фирма выживет»
«Мы должны учитывать, что распознать киберугрозу становится все сложнее, ведь ИИ позволяет максимально реалистично имитировать системы защиты от мошенничества», — объясняет руководитель отдела ИТ Ахти Паю.
  • KM
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Согласно мониторингу торговых центров Kantar Emor, проведенному в конце прошлого года, 29% жителей Таллинна и Харьюмаа предпочитают покупать спортивные товары именно в центре Ülemiste.
  • 21.02.26, 14:06
Настоящая зима привела покупателей в магазины. Часть зимних товаров уже заканчивается

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 14.07.26, 06:00
Платформы довольны: водитель Bolt вероятно не будет считаться наемным работником
2
Новости
  • 14.07.26, 10:55
В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю»
3
Новости
  • 13.07.26, 12:02
Merko нашла инвестора для военного проекта на 373 млн евро
4
Новости
  • 13.07.26, 17:13
Паб в Теллискиви закрывается спустя 10 лет работы. «Цены в Эстонии дошли до абсурда»
5
Новости
  • 13.07.26, 13:30
Убыточный производитель овсяных напитков почти утроил оборот: «Год стал переломным»
6
Новости
  • 13.07.26, 18:34
Глава крупнейшего автопроизводителя ЕС подтвердил необходимость массовых увольнений

Последние новости

Интервью
  • 15.07.26, 07:00
Что значит быть «мужиком»: профессионал с Уолл-стрит раскрывает неудобную правду о деньгах и ответственности
Новости
  • 15.07.26, 06:00
Эстонский поставщик нижнего белья вместо России начал одевать Британию
Биржа
  • 14.07.26, 18:42
Инфляция в США показала самое сильное снижение за шесть лет
Новости
  • 14.07.26, 18:14
«Золотая» идея живущих в Эстонии финнов принесла им миллионы
Новости
  • 14.07.26, 17:13
Рада утвердила отставку Свириденко с поста премьера Украины
Новости
  • 14.07.26, 16:51
Оборот Põhjakeskus в Раквере снизился, но прибыль сохранилась
Биржа
  • 14.07.26, 16:27
Переживший выгорание Мартин Сокк: «Мне осточертело все, что связано с финансами»
Биржа
  • 14.07.26, 14:36
Samsung рассматривает возможность выхода на биржу США

Сейчас в фокусе

Endover строит в квартале Volta в Пыхья-Таллинне два 12-этажных здания. Первые квартиры будут готовы уже в этом году.
Новости
  • 14.07.26, 10:55
В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю»
Bolt удовлетворен последней версией Закона о работе на платформах.
Эпицентр
  • 14.07.26, 06:00
Платформы довольны: водитель Bolt вероятно не будет считаться наемным работником
Десять лет назад Паап Тоонела открыл паб в Теллискиви. Теперь заведение закрывается.
Новости
  • 13.07.26, 17:13
Паб в Теллискиви закрывается спустя 10 лет работы. «Цены в Эстонии дошли до абсурда»
«Классическая гостиничная модель больше не работает, поскольку предполагает то, чего рынок уже не может предложить, – предсказуемость», – пишет основатель Larsen Янек Буш.
Mнения
  • 14.07.26, 13:05
Предприниматель: классическая модель гостиничного бизнеса больше не работает
«2025 год оказался для группы Uptime скорее тяжелым», – признает компания в своем отчете.
Новости
  • 13.07.26, 17:33
Владелец ИТ-компании получил солидные дивиденды
Устойчивая инфляция может вынудить центробанк вновь повысить процентные ставки. Рынок ожидает публикации новых отчетов.
Биржа
  • 14.07.26, 08:38
Черный день на бирже США. Конфликт на Ближнем Востоке и опасения инфляции привели к падению
Глава Volkswagen Оливер Блуме (на фото) столкнулся с жестким сопротивлением со стороны профсоюзов.
Новости
  • 13.07.26, 18:34
Глава крупнейшего автопроизводителя ЕС подтвердил необходимость массовых увольнений
Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026