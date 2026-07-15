Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,46%312,4
  • OMX Riga−0,86%914,87
  • OMX Tallinn0,08%2 119,09
  • OMX Vilnius0,73%1 497,38
  • S&P 5000,38%7 543,59
  • DOW 300,02%52 508,27
  • Nasdaq 0,9%26 107,01
  • FTSE 100−0,19%10 509,5
  • Nikkei 2251,49%68 751,51
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%89,38
  • OMX Baltic0,46%312,4
  • OMX Riga−0,86%914,87
  • OMX Tallinn0,08%2 119,09
  • OMX Vilnius0,73%1 497,38
  • S&P 5000,38%7 543,59
  • DOW 300,02%52 508,27
  • Nasdaq 0,9%26 107,01
  • FTSE 100−0,19%10 509,5
  • Nikkei 2251,49%68 751,51
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%89,38

Крупная сделка: нарвский завод Fortaco перейдет к новому собственнику

HANZA приобретает у Fortaco пять производств, специализирующихся на тяжелом машиностроении и сложной сборке. В том числе речь идет о заводе Fortaco в Нарве.
На фото позируют слева направо: генеральный директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова, операционный директор HANZA Андреас Нордин, генеральный директор HANZA Эрик Стенфорс, председатель совета Fortaco Маркус Шехольм и член совета Fortaco Ларс Хелльберг.
  • На фото позируют слева направо: генеральный директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова, операционный директор HANZA Андреас Нордин, генеральный директор HANZA Эрик Стенфорс, председатель совета Fortaco Маркус Шехольм и член совета Fortaco Ларс Хелльберг.
  • Foto: Hanza
Покупаемые предприятия расположены в Финляндии, Эстонии и Польше. В результате сделки штат HANZA увеличится примерно на 1300 сотрудников, а годовая выручка – приблизительно на 170 млн евро или около 1,9 млрд шведских крон, сообщает компания в пресс-релизе.
Цена приобретения включает первый денежный платеж при закрытии сделки, рассчитанный исходя из стоимости предприятия в 144 млн евро. Кроме того, в зависимости от будущего роста выручки сумма может быть увеличена. При этом общая цена приобретения не может превышать 200 млн евро.
Сделка структурирована как комбинированное приобретение активов и акций. Она охватывает подразделения Fortaco в Финляндии, занимающиеся тяжелым машиностроением и сборкой, а также акции двух эстонских и двух польских дочерних компаний. При этом Fortaco сохранит бизнес по производству кабин транспортных средств, который будет выделен до закрытия сделки.
Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2026 года и зависит от получения разрешений регулирующих органов, включая одобрение Департаментов конкуренции соответствующих стран, а также от достижения договоренности с некоторыми финансовыми партнерами Fortaco.
«Мы совершаем приобретения не для того, чтобы стать больше, а для того, чтобы стать лучше. Тяжелое машиностроение и сложная сборка – направления, в которых мы наблюдаем четкий и долгосрочный спрос со стороны клиентов, нуждающихся в региональных производственных мощностях, высокой надежности поставок и сборке более крупных и сложных систем. Сделка расширяет наши мощности в Европе и дополнительно укрепляет способность создавать простые, локальные и устойчивые цепочки поставок с четким распределением ответственности и высокой надежностью поставок для клиентов», – заявил генеральный директор HANZA Эрик Стенфорс.
«Нашим клиентам сделка с HANZA обеспечит более широкий спектр услуг и создаст новые возможности для сотрудничества. HANZA хорошо понимает компетенции и потенциал наших подразделений тяжелого машиностроения и сборки и располагает всеми возможностями для поддержки дальнейшего развития этого бизнеса в интересах клиентов, партнеров и сотрудников», - заявил председатель совета Fortaco Маркус Шехольм.
«Для Fortaco эта сделка создает условия для формирования более специализированной международной компании по производству кабин транспортных средств. Рынок стремительно развивается, и мы видим привлекательные возможности для роста и укрепления наших позиций в качестве ведущего международного разработчика и производителя кабин премиум-класса – как за счет органического роста, так и посредством корпоративных сделок», – добавил он.
Сделка включает в себя операционную часть финского бизнеса Fortaco в сфере тяжелого машиностроения и сборки, все акции польских дочерних компаний Fortaco sp. z o.o. и Fortaco JL sp. z o.o., а также все акции эстонских дочерних компаний Fortaco Estonia OÜ и Linda Properties OÜ.
Приобретаемые площадки специализируются на контрактном производстве тяжелых механических конструкций, включая механическую обработку, сварку, сложную сборку и испытания крупных и комплексных механических систем. Предприятия расположены в Курикка и Састамала в Финляндии, Нарве в Эстонии, а также во Вроцлаве и Януве-Любельском в Польше.
На днях котирующийся на бирже концерн Hanza сообщил о том, что продает два своих завода в Финляндии и сосредоточит производство на третьем предприятии, после чего его акции пошли вниз.
В прошлом году на конференции Äriplaan основатель и руководитель концерна Эрик Стенфорс заявил, что в ближайшие годы намерен продолжить активно инвестировать в Эстонию, поскольку, по его словам, для этого есть множество причин. «Идеальная страна! Хорошие люди, высокая квалификация, знание языков, благоприятная деловая среда, честные люди, низкий уровень коррупции. Идеальное место для ведения бизнеса», – сказал он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Глава Harju Elekter подтверждает: спрос на эстонское электрооборудование растет
  • 13.07.26, 06:00
«В мире стало больше миллионеров – это наша целевая аудитория». Как идут дела у эстонских экспортеров?
Рабочий в новом цеху Fortaco Estonia выбирает программу на гибочном станке. Рядом кран с магнитными захватами готов к подъему заготовки.
  • 16.06.26, 06:00
Меньше еды, больше железа: эстонская промышленность рассчитывает на Европу и боится ее регуляций
Роль нарвского завода в группе Fortaco за последние годы выросла, подтвердила руководитель Fortaco Estonia Лариса Шабунова, при которой компания в прошлом году утроила прибыль.
  • 11.05.26, 17:39
Завод Fortaco в Нарве утроил прибыль
Рабочие и сварочный робот в новом цеху нарвского завода Fortaco Estonia.
  • 01.10.25, 13:00
Молодой нарвский сварщик: учится на русском прямо на работе, с начальником общается в WhatsApp
Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • KM
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 14.07.26, 06:00
Платформы довольны: водитель Bolt вероятно не будет считаться наемным работником
2
Новости
  • 14.07.26, 10:55
В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю»
3
Новости
  • 13.07.26, 12:02
Merko нашла инвестора для военного проекта на 373 млн евро
4
Новости
  • 13.07.26, 17:13
Паб в Теллискиви закрывается спустя 10 лет работы. «Цены в Эстонии дошли до абсурда»
5
Новости
  • 13.07.26, 13:30
Убыточный производитель овсяных напитков почти утроил оборот: «Год стал переломным»
6
Новости
  • 13.07.26, 18:34
Глава крупнейшего автопроизводителя ЕС подтвердил необходимость массовых увольнений

Последние новости

Новости
  • 15.07.26, 12:05
Рост экономики Китая замедлился до минимума за три года
Новости
  • 15.07.26, 11:17
Euribor достиг максимума за последние полтора года
Новости
  • 15.07.26, 10:47
Крупнейший в мире производитель кабелей выкупил землю в Кейла с целью возможного строительства нового завода
Новости
  • 15.07.26, 10:42
Крупная сделка: нарвский завод Fortaco перейдет к новому собственнику
Биржа
  • 15.07.26, 10:30
Полугодовая прибыль SEB снизилась до 84 млн евро. «Мы видим признаки восстановления экономики Эстонии»
Новости
  • 15.07.26, 09:53
Предприниматели: ресторанный бизнес Эстонии переживает самый тяжелый период за 30 лет
Эпицентр
  • 15.07.26, 08:31
Дом мечты в 26 лет: как я за год накопил 28 000 евро на первоначальный взнос
Интервью
  • 15.07.26, 07:00
Что значит быть «мужиком»: профессионал с Уолл-стрит раскрывает неудобную правду о деньгах и ответственности

Сейчас в фокусе

Endover строит в квартале Volta в Пыхья-Таллинне два 12-этажных здания. Первые квартиры будут готовы уже в этом году.
Новости
  • 14.07.26, 10:55
В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю»
Bolt удовлетворен последней версией Закона о работе на платформах.
Эпицентр
  • 14.07.26, 06:00
Платформы довольны: водитель Bolt вероятно не будет считаться наемным работником
Десять лет назад Паап Тоонела открыл паб в Теллискиви. Теперь заведение закрывается.
Новости
  • 13.07.26, 17:13
Паб в Теллискиви закрывается спустя 10 лет работы. «Цены в Эстонии дошли до абсурда»
«Классическая гостиничная модель больше не работает, поскольку предполагает то, чего рынок уже не может предложить, – предсказуемость», – пишет основатель Larsen Янек Буш.
Mнения
  • 14.07.26, 13:05
Предприниматель: классическая модель гостиничного бизнеса больше не работает
«2025 год оказался для группы Uptime скорее тяжелым», – признает компания в своем отчете.
Новости
  • 13.07.26, 17:33
Владелец ИТ-компании получил солидные дивиденды
Устойчивая инфляция может вынудить центробанк вновь повысить процентные ставки. Рынок ожидает публикации новых отчетов.
Биржа
  • 14.07.26, 08:38
Черный день на бирже США. Конфликт на Ближнем Востоке и опасения инфляции привели к падению
Глава Volkswagen Оливер Блуме (на фото) столкнулся с жестким сопротивлением со стороны профсоюзов.
Новости
  • 13.07.26, 18:34
Глава крупнейшего автопроизводителя ЕС подтвердил необходимость массовых увольнений
«Мы должны учитывать, что распознать киберугрозу становится все сложнее, ведь ИИ позволяет максимально реалистично имитировать системы защиты от мошенничества», — объясняет руководитель отдела ИТ Ахти Паю.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026