Назад Крупная сделка: нарвский завод Fortaco перейдет к новому собственнику HANZA приобретает у Fortaco пять производств, специализирующихся на тяжелом машиностроении и сложной сборке. В том числе речь идет о заводе Fortaco в Нарве.

Покупаемые предприятия расположены в Финляндии, Эстонии и Польше. В результате сделки штат HANZA увеличится примерно на 1300 сотрудников, а годовая выручка – приблизительно на 170 млн евро или около 1,9 млрд шведских крон, сообщает компания в пресс-релизе.

Цена приобретения включает первый денежный платеж при закрытии сделки, рассчитанный исходя из стоимости предприятия в 144 млн евро. Кроме того, в зависимости от будущего роста выручки сумма может быть увеличена. При этом общая цена приобретения не может превышать 200 млн евро.

Сделка структурирована как комбинированное приобретение активов и акций. Она охватывает подразделения Fortaco в Финляндии, занимающиеся тяжелым машиностроением и сборкой, а также акции двух эстонских и двух польских дочерних компаний. При этом Fortaco сохранит бизнес по производству кабин транспортных средств, который будет выделен до закрытия сделки.

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Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2026 года и зависит от получения разрешений регулирующих органов, включая одобрение Департаментов конкуренции соответствующих стран, а также от достижения договоренности с некоторыми финансовыми партнерами Fortaco.

«Мы совершаем приобретения не для того, чтобы стать больше, а для того, чтобы стать лучше. Тяжелое машиностроение и сложная сборка – направления, в которых мы наблюдаем четкий и долгосрочный спрос со стороны клиентов, нуждающихся в региональных производственных мощностях, высокой надежности поставок и сборке более крупных и сложных систем. Сделка расширяет наши мощности в Европе и дополнительно укрепляет способность создавать простые, локальные и устойчивые цепочки поставок с четким распределением ответственности и высокой надежностью поставок для клиентов», – заявил генеральный директор HANZA Эрик Стенфорс.

«Нашим клиентам сделка с HANZA обеспечит более широкий спектр услуг и создаст новые возможности для сотрудничества. HANZA хорошо понимает компетенции и потенциал наших подразделений тяжелого машиностроения и сборки и располагает всеми возможностями для поддержки дальнейшего развития этого бизнеса в интересах клиентов, партнеров и сотрудников», - заявил председатель совета Fortaco Маркус Шехольм.

«Для Fortaco эта сделка создает условия для формирования более специализированной международной компании по производству кабин транспортных средств. Рынок стремительно развивается, и мы видим привлекательные возможности для роста и укрепления наших позиций в качестве ведущего международного разработчика и производителя кабин премиум-класса – как за счет органического роста, так и посредством корпоративных сделок», – добавил он.

Сделка включает в себя операционную часть финского бизнеса Fortaco в сфере тяжелого машиностроения и сборки, все акции польских дочерних компаний Fortaco sp. z o.o. и Fortaco JL sp. z o.o., а также все акции эстонских дочерних компаний Fortaco Estonia OÜ и Linda Properties OÜ.

Приобретаемые площадки специализируются на контрактном производстве тяжелых механических конструкций, включая механическую обработку, сварку, сложную сборку и испытания крупных и комплексных механических систем. Предприятия расположены в Курикка и Састамала в Финляндии, Нарве в Эстонии, а также во Вроцлаве и Януве-Любельском в Польше.

На днях котирующийся на бирже концерн Hanza сообщил о том , что продает два своих завода в Финляндии и сосредоточит производство на третьем предприятии, после чего его акции пошли вниз.