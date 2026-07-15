Акции PayPal взлетели на 15% на фоне предложения по покупке компании

Эстонская компания Xolo, предоставляющая услуги по администрированию бизнеса, в прошлом году заработала прибыль в размере 1,5 млн евро, однако несмотря на два последних прибыльных года все еще остается с непокрытым убытком в 11,7 млн.
Основанная эстонцами Wise во вторник опубликовала финансовые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков. Это привело к тому, что акции компании на Лондонской бирже выросли более чем на 13%. Инвесторы позитивно восприняли как повышение прогноза по марже прибыли, так и планы вывести компанию в этом году на американскую биржу.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.