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Акции PayPal взлетели на 15% на фоне предложения по покупке компании

Акции PayPal в среду подскочили на 15% после сообщений о том, что платежная компания Stripe совместно с инвестиционной фирмой Advent International направила предложение о покупке компании.
За одну акцию предложили 60,5 доллара .
  • За одну акцию предложили 60,5 доллара .
  • Foto: Reuters/Scanpix
По данным Reuters, Stripe и Advent предлагают 60,5 доллара за акцию PayPal. Таким образом, вся компания оценивается более чем в 53 млрд долларов.
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