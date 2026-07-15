Акции PayPal взлетели на 15% на фоне предложения по покупке компании

Основанная эстонцами Wise во вторник опубликовала финансовые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков. Это привело к тому, что акции компании на Лондонской бирже выросли более чем на 13%. Инвесторы позитивно восприняли как повышение прогноза по марже прибыли, так и планы вывести компанию в этом году на американскую биржу.