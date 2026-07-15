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Предприниматели: ресторанный бизнес Эстонии переживает самый тяжелый период за 30 лет

За последний год в Эстонии закрылись более 25 ресторанов, а осенью список может пополниться новыми заведениями. По оценке представителей отрасли, ресторанный сектор оказался в самом тяжелом положении за последние 30 лет.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Кюлли Кранер сообщила, что среди закрывшихся заведений были рестораны, отмеченные гидом Michelin, а также давно работавшие предприятия и небольшие заведения, передает rus.err.ee.
«Нам часто звонят руководители ресторанов, работающих уже много лет, и говорят, что за 30 лет своей деятельности не помнят такого тяжелого периода, как сейчас. Предкризисная ситуация крайне тяжелая», – сказала Кранер. Главной проблемой она назвала налог с оборота, отметив, что из-за низкой рентабельности ресторанам крайне сложно получать прибыль.
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