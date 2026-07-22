Убыток Storent почти удвоился. «Слабое начало года»

Основанная латвийскими предпринимателями Storent работает не только в Эстонии и Латвии, но и в странах Северной Европы, Литве и США. По данным Storent, в прошлом году компания активно росла и расширяла свою деятельность.
Foto: Andras Kralla
Storent, облигации которой торгуются на бирже, получила в прошлом году в Эстонии 6,7 млн евро выручки против немногим более 6 млн евро годом ранее. Операционный и чистый убытки компании увеличились примерно вдвое – почти до 1,1 млн и 1,25 млн евро соответственно.
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Латвийское предприятие по аренде строительной техники Storent, которое недавно подверглось критике со стороны эстонской инвестиционной компании Avaron, намерено в ноябре вновь привлечь средства через выпуск облигаций.
Компания Storent, занимающаяся арендой строительной техники, намерена изменить условия ранее выпущенных облигаций. По оценке инвестиционного директора Avaron Сильвера Шмеймана, предлагаемые изменения невыгодны для инвесторов: они предполагают значительно более высокий риск при незначительной компенсации.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.