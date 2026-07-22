Назад Убыток Storent почти удвоился. «Слабое начало года» Компания по аренде строительной техники Storent в прошлом году увеличила выручку в Эстонии примерно на 10%, однако ее убыток почти удвоился.

Storent, облигации которой торгуются на бирже, получила в прошлом году в Эстонии 6,7 млн евро выручки против немногим более 6 млн евро годом ранее. Операционный и чистый убытки компании увеличились примерно вдвое – почти до 1,1 млн и 1,25 млн евро соответственно.