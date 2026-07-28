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Начавшаяся с бирж Азии волна распродаж акций производителей микрочипов усиливается

Масштабная волна распродаж, поднявшаяся на азиатских фондовых рынках, перекинулась в США и вновь отправила американские биржи в минус с начала торговой сессии. Неопределенность среди инвесторов подпитывают как огромные объемы финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта, так и стремительное наступление китайских производителей микрочипов.
Начавшаяся с бирж Азии волна распродаж акций производителей микрочипов усиливается
  • Foto: AFP/Scanpix
Сводный индекс Nasdaq после вчерашнего падения продолжил снижение еще почти на 0,2%, а S&P 500 удерживался вблизи нулевой отметки. В то же время промышленный индекс Dow Jones двигался против общего тренда, прибавив 0,7% благодаря продолжающемуся сезону публикации корпоративной отчетности.
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