Назад ФРС сохранила процентные ставки, несмотря на разногласия. Уолл-стрит обвалилась Федеральная резервная система США на пятом заседании подряд в этом году оставила процентные ставки без изменений, учитывая возобновившийся рост цен на нефть из-за нового обострения напряженности на Ближнем Востоке. Однако решение не было единогласным.

По итогам голосования центробанк решил сохранить ключевую процентную ставку в диапазоне 3,5–3,75%. Из-за инфляционного давления, вызванного войной в Иране и проблемами в сфере искусственного интеллекта, против решения проголосовали трое представителей ФРС, выступавшие за повышение ставок на 0,25 процентного пункта. В том числе с мнением большинства не согласились президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан и президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак. В заявлении по денежно-кредитной политике представители центробанка подчеркнули, что инфляция по-прежнему остается высокой, отражая рост цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, и вновь подтвердили намерение обеспечить ценовую стабильность.