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Полиция расследует крупную утечку данных пациентов

Центральная криминальная полиция сегодня задержала мужчину, которого подозревают в незаконном скачивании данных пациентов.
Полиция расследует крупную утечку данных пациентов
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