Полиция расследует крупную утечку данных пациентов

Харьюский уездный суд отклонил жалобу компании Allium UPI, обрабатывающей данные клиентской программы аптечной сети Apotheka, на решение Инспекции по защите данных, которая оштрафовала компанию на 3 млн евро за нарушение требований по защите персональных данных.
Центральная криминальная полиция и Государственная прокуратура объявили в международный розыск мужчину, который подозревается в незаконном проникновении в систему клиентских карт Apotheka и скачивании данных.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.
Журналист: ограничение – шаг в неверном направлении
Через месяц данные о фактических бенефициарах перестанут быть доступными широкой публике, поскольку в отдельных случаях высокая степень прозрачности в Эстонии может представлять угрозу для безопасности предпринимателя.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.