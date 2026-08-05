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Hepsor выпустит новые облигации

Девелоперская компания Hepsor планирует новый выпуск облигаций в рамках своей облигационной программы общим объемом 20 млн евро. Размещение намечено на последнюю неделю августа.
Возглавляемая Мартти Крассом девелоперская компания Hepsor запустила облигационную программу прошлой осенью, а в августе планирует продолжить выпуск облигаций.
  • Возглавляемая Мартти Крассом девелоперская компания Hepsor запустила облигационную программу прошлой осенью, а в августе планирует продолжить выпуск облигаций.
  • Foto: Andras Kralla
Hepsor сообщила, что точные условия и объем предложения будут объявлены позднее. Полученные средства компания, чьи акции котируются на бирже, намерена направить на финансирование текущих девелоперских проектов и реализацию новых инвестиционных возможностей. Облигации планируется допустить к торгам в Балтийском списке облигаций Таллиннской биржи.
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