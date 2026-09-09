Дорожающая нефть и напряженность на рынке облигаций третий день заставляют Уолл-стрит падать
Фондовые рынки США в среду завершили торги в минусе уже третий день подряд: цена нефти Brent резко превысила отметку в 100 долларов, а доходности государственных облигаций поднялись до максимального уровня за последние годы.
19-летний Яанек Сильдам, наряду с работой в сфере технологий и собственным маркетинговым агентством формирующий пятизначный инвестиционный портфель, считает, что инвестировать и развивать собственные навыки нужно начинать как можно раньше.
Почти год назад я вложил около 7000 евро в акции Artea Bankas, рассчитывая заработать на пенсионной реформе в Литве. Реформа принесла результаты, но акции банка так и не получили ожидаемого импульса. Теперь, получив совокупную доходность свыше 16%, я решил зафиксировать прибыль и освободить деньги для следующей инвестиционной идеи.
В профессионально управляемых портфелях используются и индексные фонды, которые любой инвестор может купить самостоятельно. Несмотря на то что плата за управление достигает нескольких тысяч евро в год, управляющие подчеркивают: их работа не сводится к простому подбору фондов.
В среду стартап‑предприниматель и инвестор Таавет Хинрикус вместе с командой заложил краеугольный камень нового здания в принадлежащем ему квартале Крулли. В этом районе он планирует создать крупнейший предпринимательский центр Северной Европы.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.