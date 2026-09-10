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Складной iPhone от Apple всколыхнул рынок смартфонов

Технологический гигант Apple в среду представил первый в своей истории складной смартфон iPhone Duo, который стал самым значительным обновлением дизайна смартфонов компании и открывает для Apple совершенно новый источник дохода.
Складной iPhone Duo, открывающийся как книжка, стал самым значительным на сегодняшний день изменением Apple в дизайне смартфонов.
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