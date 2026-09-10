Складной iPhone от Apple всколыхнул рынок смартфонов
Технологический гигант Apple в среду представил первый в своей истории складной смартфон iPhone Duo, который стал самым значительным обновлением дизайна смартфонов компании и открывает для Apple совершенно новый источник дохода.
За последний год колебания акций после выхода отчетности заметно усилились – торги нередко начинаются снижением более чем на 10%. Однако опытный инвестор может защититься от такого риска с помощью опционов.
Американские фондовые рынки завершили торговый день снижением. В центре внимания инвесторов находится отчет по индексу потребительских цен, который будет опубликован в пятницу и даст представление о текущей ситуации с инфляцией.
Самые известные институциональные инвесторы мира во втором квартале радикально изменили свои портфели, вложив миллиарды долларов в космическую отрасль и финансовую инфраструктуру и одновременно значительно сократив риски в секторе полупроводников.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.