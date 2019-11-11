Как с небольшими деньгами инвестировать в недвижимость

Сейчас, когда ставки по кредитам низкие, у многих возникают мысли об инвестировании в недвижимость. Недвижимость является привлекательной инвестицией по нескольким причинам. Однако не каждый может себе это позволить, если денег немного, а банки в качестве условия для получения кредита под залог недвижимости требуют внесения собственного капитала в размере 20-30%. В этой статье мы объясним, как Вы можете инвестировать в недвижимость, даже имея очень небольшие деньги.

Фото: Raul Mee

Зачем вообще инвестировать в недвижимость?

Во многих европейских городах цены на недвижимость выросли в последние годы. Благодаря положительной тенденции на рынке, инвесторы выигрывают от повышения цен на недвижимость.

Старые объекты, требующие ремонта, часто продаются по выгодной цене. Если ремонт не требует слишком много капитала, стоимость имущества может быть легко увеличена.

Недвижимость, купленная в аренду, может стать источником постоянного пассивного дохода. Доход от аренды обычно выше, чем от традиционных банковских продуктов, таких как резервные вклады и тому подобное.

Недвижимость также предлагает защиту от инфляции. В большинстве случаев оценка стоимости недвижимости выше или равна среднегодовой инфляции.

Недвижимость также является хорошим пенсионным активом. Кроме того, является одной из лучших инвестиций, позволяющих получить эффект рычага (leverage effect). Если Вам удастся использовать дополнительное финансирование, Вы можете получить солидный доход с небольшими деньгами.

Есть много способов инвестировать в недвижимость, имея лишь небольшие деньги. Например, Вы можете инвестировать вместе с кем-то или с застройщиком, или продавец сам может предоставить финансирование.

Конечно, инвестировать в недвижимость с небольшими деньгами рискованно. Есть не так много кредиторов, которые предлагают 100%-ное финансирование Вашего объекта недвижимости. Как правило, Вы должны платить от 20% до 30% его стоимости из собственного кармана.

Взять, например, недвижимость стоимостью 200 000 евро. В этом случае 25% от стоимости недвижимости составляет 50 000 евро. Не у всех, кто имеет регулярный доход, есть такая сумма на банковском счёте. Однако это не означает, что мы не можем извлечь выгоду из позитивных тенденций на рынке недвижимости.

Инвестирование в недвижимость через краудлендинговые платформы

Краудлендинг – способ прямого кредитования бизнеса частными лицами без участия банка.

Частные инвесторы, участвующие в краудлендинговых платформах, инвестируют в различные проекты в сфере недвижимости по всей Европе, тем самым помогая финансировать квартиры и дома. Это означает, что множество инвесторов одновременно финансируют расходы на приобретение недвижимости. В среднем инвесторы на краудлендинговых платформах зарабатывают 12% годовых.

Конечно, отдача от краудлендинга ниже, чем, если бы инвестор использовал кредит на застройку и сам построил недвижимость. С другой стороны, затраченное время и риски, а также вложенные деньги значительно меньше.

Краудлендинг помогает Вам избежать утомительной бумажной работы и бюрократии, длительных переговоров с кредиторами и стресса от покупки недвижимости.

Таким образом, совместное с другими инвесторами финансирование выгодно не только потому, что для этого не требуется больших сумм, но и потому, что время и риски, связанные с инвестированием в недвижимость, значительно ниже.

Сейчас многие девелоперы заимствуют деньги у частных инвесторов. В этом случае финансирование часто предоставляется через краудлендинговые платформы, такие как EstateGuru, которые оценивают бизнес-план и залоговое обеспечение проекта. Как только все требования соблюдены и риски хеджируются, проект помещается на платформу, и частные инвесторы могут в него инвестировать. Как только на платформе цель проекта достигнута и подписан нотариальный договор, девелопер получает запрошенное финансирование.

Человек может инвестировать в проект недвижимости, даже имея всего 50 €. Кредиты на платформе EstateGuru на 93% обеспечены первоклассной ипотекой. Средняя доходность ипотечных кредитов на платформе EstateGuru с 2014 года составила 12,02%. Это очень привлекательная норма доходности, особенно с учётом того, что краудлендинговые платформы в США и Великобритании предлагают среднюю доходность до 7% годовых.

Насколько безопасно инвестировать в недвижимость, имея лишь небольшие деньги?

Очевидно, что получение кредита для инвестирования в недвижимость сопряжено с высоким риском. Потеря или снижение доходов может оказать существенное влияние на финансовое положение инвестора и привести к трудностям в исполнении обязательств.

Однако на краудлендинговой платформе капиталоёмкость значительно снижается, и инвестору не нужно брать отдельный кредит. Такие краудлендинговые платформы, как EstateGuru, дают инвесторам возможность диверсифицировать свои инвестиции в рамках проектов во многих странах, тем самым снижая риски потери капитала и неплатёжеспособности.

EstateGuru отличается от других краудлендинговых платформ тем, что она занимается только ипотечными кредитами. Кроме того, средний показатель LTV (соотношение суммы кредита к стоимости залогового имущества) на платформе EstateGuru составляет 58%. Это означает, что, если заёмщик не может погасить ссуду, активы, которыми обеспечен кредит EstateGuru, могут быть легко проданы, а деньги инвесторам будут возвращены.

EstateGuru всегда успешно решал любые проблемы с кредитами, которые иногда бывали на платформе, и инвесторы не потеряли ни цента. Необходимым условием для этого является правильно оценённое залоговое имущество.

Каковы риски инвестирования в недвижимость?

Инвестирование в ипотечные кредиты значительно менее рискованно, чем инвестирование в необеспеченные кредиты.

Инвесторам необходимо учитывать следующие основные риски:

● Риск платформы

● Кредитный риск

● Рыночный риск

Конечно, невозможно контролировать абсолютно все риски, связанные с совместным финансированием в секторе недвижимости. Каждая платформа информирует своих инвесторов о потенциальных рисках. Если же какая-либо краудлендинговая платформа этого не сделала, будьте осторожны!

EstateGuru имеет 33 000 инвесторов из 106 стран мира. Инвесторы регулярно дают нам свои оценки. Согласно июльскому опросу, проведённому среди 2229 инвесторов EstateGuru, 84,5% инвесторов доверяют нам. Оценка по 10-балльной шкале составила от 7 до 10 баллов, 77% оценивают профессионализм команды EstateGuru в 7–10 баллов и 74% считают EstateGuru первым выбором в сфере недвижимости.

Прозрачное общение, удобная платформа и достойная доходность – вот почему краудфандинг (и в частности – краудлендинг) набирает популярность во всем мире.

EstateGuru является ведущей панъевропейской платформой ипотечного кредитования для малого и среднего бизнеса. Мы организуем сообщества и помогаем малому и среднему бизнесу быстрее привлекать международный капитал. Географически разнообразные и профессионально проанализированные продукты инвестирования в недвижимость с фиксированной доходностью находятся для инвесторов всего в одном клике. EstateGuru третий год подряд входит в число 100 ведущих PropTech-компаний Европы. EstateGuru является членом Европейской краудфандинговой сети (European Crowdfunding Network).