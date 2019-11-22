MET-Terakeskus удваивает производственные площади и осваивает сектор металлообработки

Предприятие MET-Terakeskus AS занимается производством, продажей и обслуживанием режущих элементов.Некоторое время назад предприятие вдвое расширило свои производственные площади и инвестировало в новое оборудование, чтобы начать выпускать на месте резцы не только для деревообработки, но и по металлу. По оценке главы компании Харри Вяльяка, инвестиции себя всемерно окупают, ведь даже при постоянных колебаниях экономической ситуации предприятию удается ежегодно наращивать оборот, средний рост которого составляет 10% в год.

Работающий 24/7 робот – станок по обработке твердо-сплавных фрез и сверл.

«Несмотря на конкуренцию с мировыми производителями, мы уже 25 лет работаем на эстонским рынке, постепенно увеличиваем продажи и производство и выходим на новые охотничьи территории», – сказал Вяльяк. По его словам, клиенты неоднократно выражали свою удовлетворенность тем, что теперь режущий инструмент по дереву и металлу производится в Эстонии и его не нужно заказывать на другом краю земли. «Мы и сами увидели, что переход к производству был верным решением. Сроки поставки существенно сокращаются, мы можем быстрее реагировать на заказы клиентов. Раньше нам приходилось держать на складе огромную номенклатуру стандартных решений, а теперь мы можем изготовить нужное изделие под заказ.

Предприятие MET-Terakeskus в своем развитии прошло несколько важных этапов, которые можно назвать решительными и передовыми – особенно в том, что касается закупки нового оборудования. В 2000 году предприятие первым внедрило автоматизированный – управляемый компьютером – станок для заточки пил. Теперь таких станков у него уже четыре, причем один оснащен роботом-погрузчиком и способен трудиться 24 часа в сутки. Первый в странах Балтии станок для заточки алмазных инструментов появился на предприятии в 2007 году и по сей день остается единственным в Эстонии. «В то время рынок был таким маленьким, что станок работал два дня в неделю», – вспоминает один из владельцев предприятия, специалист по лесопильным лезвиям Юри Ингелман. «А теперь рынок вырос настолько, что это станок работает 24 сутки!» Мы строим амбициозные планы – вывести на работу по тому же графику свой шлифовальный станок для металла.

Как добавила финансовый директор Рийна Ингелман, руководство осознает, что предприятие нужно клиентам благодаря своим не прекращающимся инновациям и инвестициям. «Без этого современному промышленному предприятию никак. По той же причине мы постепенно дигитализируем производство, в результате чего станки для лучшего анализа и оперативного реагирования могут взаимодействовать с бухгалтерской системой. А с учетом нынешней ситуации на рынке труда мы всемерно открыты для автоматизации производства. На элементарном уровне мы применяли автоматизацию еще 10 лет назад, теперь с интересом присматриваемся к возможностям Industry 4.0».

За все 25 лет своей деятельности МЕТ-Terakeskus ни разу не заканчивал год с убытком, напротив, из года в год стабильно наращивает как оборот, так и объемы производства.

Как перейти от резцов по дереву к металлу и пластику?

С учетом того, что производство резцов для древесины открыто у нас лишь несколько лет назад, возникает вопрос, как же мы решились так быстро взяться за обработку металлов. «Технология производства лезвий для деревообработки очень консервативна, в ней давно не происходило крупных революций. Мы подумали, что с ней можно много чего скомбинировать, а поскольку у нас были площади и достаточно мотивированная к развитию и обучению команда, решили попробовать», – вспоминает Вяльяк. Он добавил, что производство твердосплавных инструментов для резки металла открыло двери предприятия и для пластиковых технологий. «Поскольку эти инструменты в некоторых отношениях похожи, а наши работники десятилетиями имеют дело со всевозможными резцами, мы действительно уже сегодня можем работать для пластиковой промышленности».

Параллельно с тем, как предприятие расширяет свое присутствие в разных секторах промышленности, оно все больше устремляется на внешние рынки. «Для Финляндии мы оказываем свои услуги уже годами, последние несколько лет начали работать и для Швеции. Предоставляя услуги заточки лезвий, мы открыли для себя путь экспорта в Скандинавию новых лезвий. Помимо этого, мы пытаемся выйти на рынок ЕС, но этот процесс очень специфичен и требует времени», - сказал Вяльяк.

Говоря о маркетинге по ту и эту сторону границы, Рийна Ингелман рассказывает, что предприятие MET-Terakeskus не разделяет агрессивную политику продаж и навязывание своей продукции, оно хочет быть полезным клиентам и поддерживать с ним дружеские отношения. «Для каждого продукта есть свое место под солнцем, то есть свой клиент. А насильно мил не будешь, к цели ведет не давление и агрессия, а умение прислушиваться к проблемам клиентов, искать решения и предлагать качественную продукцию. Этому, безусловно, способствует и то, что наши клиент-менеджеры обладают опытом работы в отрасли и профильным образованием, разбираясь не только в продажах».

Предприятие MET-Terakeskus начало активную деятельность в странах Балтии в 1994 году с заточки фрез для деревообработки и их продажи местным деревообрабатывающим и мебельным предприятиям. С самого начала своей работы предприятие наладило прямые контакты и личное общение с производителями, не тратя деньги на посредников. Сегодня у предприятия в Эстонии работает четыре представительства, что позволяет ему быть в доступе для клиентов именно там, где это нужно – в Северной Эстонии, Южной Эстонии, Ляэне-Ирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Ляэенмаа. Благодаря этому специалисты МЕТ-Terakeskus могут быстро и гибко помочь клиенту советом или работой прямо на производстве.

Без хорошей команды об успехе можно только мечтать

За все 20 лет своей деятельности МЕТ-Terakeskus ни разу не заканчивало год с убытком, напротив, из года в год стабильно наращивает как оборот, так и объемы производства. Взлеты и падения рынка особого влияния на работу предприятия не оказывают. «Я бы сказал, что экономические кризисы даже скорее пошли нам на пользу, чем нанесли ущерб. Регулярные усилия и обдумывание результатов позволяют людям сосредоточиться на самом важном», – рассуждает Рийна Ингелман.

«Значительная часть нашего успеха – это, конечно, наша команда: рабочий коллектив на самом деле так же важен для людей, как и семья. С каждым в команде нужно считаться, каждый должен быть замечен», – сказал Вяльяк и добавил, что MET-Terakeskus последовательно содействует развитию своих сотрудников путем их обучения и участия в зарубежных выставках.

Трудолюбивый колектив MET на открытии нового производственного здания

Благодарим наших сотрудников, клиентов и партнеров за 25 лет успешного и приятного сотрудничества!

Смотрите больше информации: www.met-terakeskus.ee

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