Telia начинает предлагать серверные решения для малых фирм Эстонии

Японский создатель ИТ-решений Fujitsu в сотрудничестве с Telia начал предлагать в Эстонии серверные решения, предназначенные для использования малыми и средними предприятиями.

Маргус Данил, руководитель группы центров обработки данных и решений безопасности Telia Eesti

«Telia и создатель инфраструктурных решений Fujitsu решили расширить свое партнерство. Если до сих пор мы только продавали ноутбуки и стационарные компьютеры Fujitsu, то теперь мы развиваем сотрудничество в направлении решений для центров обработки данных», – сказал Маргус Данил, руководитель группы ЦОД и решений безопасности Telia Eesti.

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В ИТ-исследовании, проведенном по заказу Telia во второй половине 2019 года, выяснилось, что в предприятиях с 5-50 работниками в среднем используется один физический сервер и облачные серверы, предлагаемые разными поставщиками услуг. «Если уж есть физический сервер, то он должен быть приличным, современным и достаточно надежным, чтобы достойно обрабатывать и хранить данные предприятия», – добавил Данил.

По его заверениям, в пользу Fujitsu говорит именно соотношение цены и качество, а также широта портфеля продуктов, ведь подходящие решения нужно предлагать бизнес-клиентам в каждом сегменте и в любой сфере деятельности. Второй важный плюс – это то, что производитель физически представлен в Эстонии, поэтому процессы выбора и ценообразования проходят быстро и гибко.

В публичном секторе решения Fujitsu для серверов и центров данных известны уже много лет. С другой стороны, Telia является ИТ-партнером многих частных предприятий, которые сегодня еще не готовы выпустить свои ИТ-решения за пределы своего офиса.

«Серверы Fujitsu подходят именно для таких фирм. Подходящий для малых предприятий сервер – это не шумное и дорогое решение, а, скорее, элегантное небольшое устройство, которое можно разместить в надежном уголке офиса. В то же время, у него есть все, что и у больших и дорогих решений, то есть, достаточная надежность и три года поддержки на месте у клиента», – заверил Данил.

Почему важно копировать, архивировать и защищать данные?

Данные – это самое важное имущество любого предприятия, их надежное хранение – важное бизнес-решение в любой ситуации. Под резервным копированием данных подразумевают их копирование в другом месте для их хранения. Для крупных предприятий резервное копирование – важная часть стратегии аварийного восстановления (DR - Disaster Recovery). На самом деле, это требуется предприятию любого размера, в каждодневной коммерческой деятельности которого инфотехнологии играют критическую роль.

Например, если интернет-магазин предприятия по какой-либо причине не работает, это обычно означает неполученные доходы. Или же если помехи в торговой программе не позволяют оформить клиентские счета, это подвергает испытанию отношения с клиентами. Поэтому резервное копирование гарантирует, что последняя версия данных доступна даже в случае поломки устройства или иного инцидента (например, кибератаки).

Скорость восстановления данных с разной степенью критичности зависит от сферы деятельности предприятия. Основная разница между резервным копированием и архивированием состоит в скорости восстановления этих данных. В случае электронного архивирования скорость доступа к данным не так важна, как их сохранение. Архивирование нужно для того, чтобы сохранять данные, которые больше не изменятся. Это важная разница между архивом и резервной копией: архив – это набор данных, которые нужно хранить в течение длительного срока, а резервная копия – это последняя версия данных, которая восстанавливается в экстренной ситуации.

Все больше возрастает опасность кибератак разного характера на предприятия с целью получить финансовую выгоду. «Часто считается, мол, кому нужны данные моего предприятия, они ни для кого другого не представляют ценности. На самом деле, важно осознавать, насколько ценны конкретные данные для моего предприятия и сколько времени и денег потребует их восстановление, если они вдруг исчезнут. Стратегия резервного копирования предприятия должна в первую очередь исходить из этого принципа. На рынке немало качественных поставщиков услуг, которым можно это доверить. Неразумно держать все яйца в одной корзине», – сказал Данил.

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