Почему в мой дом проникают запахи еды от соседей и как решить эту проблему?

Фото: Анти Вееремаа

Многие жители многоквартирных домов борются с запахами еды, распространяющимися от соседей, и в свете сегодняшней пандемии к этому также прибавился страх людей перед плохо проветриваемыми помещениями. Об основной проблеме вентиляционных систем и воздухопроводов в квартирах, а также о том, как можно решить эту проблему, рассказывает Арон Пихтйые из строительной компании Varpo Grupp OÜ, специализирующейся на энергосбережении.

«Основной источник миграции воздуха – это отрицательное давление в квартире, которое создается слишком мощными кухонными вытяжками. Во всех, даже в построенных в советское время, многоквартирных домах, уже изначально в ходе проектирования предусмотрена определенная норма, на основании которой рассчитывается мощность кухонной вентиляции. Обычно основой для этого служат государственные постановления, и обычно на основании этих постановлений определено, что объем кухонной вентиляции составляет 50 л/с, – поясняет Пихтйые. – Однако 50 л / с – это очень мало, особенно если учесть, что максимальная мощность даже самых маленьких кухонных вытяжек составляет уже 100 л/с. Задача кухонной вытяжки – проталкивать воздух через вентиляционный канал, но воздухопровод также должен иметь способность и принимать этот воздух».

В действительности же, по словам Пихтйыэ, это означает, что выбор вытяжки для квартиры имеет критическое значение и очень специфичен. «Вытяжки на 100 л/с может быть достаточно, чтобы обеспечить на кухне вытяжку на 50 л/с, если учитывать все препятствия. Если же вытяжка более мощная и в реальности обеспечивает куда большую тяну, начинают возникать проблемы. Например, если установить на кухне классическую вытяжку на 200 л/с и запустить ее на полную мощность, в шахте может возникнуть движение воздуха скоростью 60–80 л/с. А что будет с остальными литрами воздуха?», – задается вопросом Пихтйыэ.

О неприятных запахах из дымохода говорилось также 5 мая 2021 года в программе ETV «Очевидец» (Pealtnägija), где пожилая женщина обвиняла соседей по дому в отравлении ядовитыми химикатами, запахом дыма, краски и вареной капусты. Однако датчики Департамента здоровья никаких аномалий не обнаружили. На самом деле между соседями Эстонии много подобных споров. У компании Varpo Grupp имеются технологии для решения этой проблемы.

Остальной воздух останавливается, создает избыточное давление в шахте и начинает искать выход через всевозможные другие отверстия. Это означает, что воздух начинает циркулировать и просачиваться через строительные конструкции в соседние шахты, стены и квартиры. В то же время человек, использующий 200-литровую кухонную вытяжку, создает в своем доме большое отрицательное давление, и квартира начинает поглощать недостающий воздух из самых разных мест. И самый простой способ получить дополнительный воздух – из шахты, где накопился воздух из этой же вытяжки.

При приготовлении пищи и использовании кухонной вытяжки стенки вентиляционных труб, шахт и воздухопроводов загрязняются жиром и прочей копотью от приготовления пищи. Соприкасаясь с ними в трубе, воздух забирает с собой остатки запаха и начинает пахнуть. При правильном решении воздух в вентиляционных трубах будет двигаться только в одном направлении, то есть из квартиры по вентиляционной шахте на крышу. Однако в случае слишком мощной кухонной вытяжки воздух начинает двигаться назад, и неприятные запахи достигают комнаты даже при выключенной вытяжке. В то же время загрязнения, оставшиеся в воздухопроводах – остатки курения, пищевые запахи и вирусы – также могут перемещаться между другими квартирами с отрицательным давлением.

Отрицательное давление также создает проблемы для строительных конструкций.

По словам Пихтйыэ, к сожалению, по-прежнему существуют проблемы, вызываемые отрицательным давлением, и они связаны со строительными конструкциями. «Если в квартире возникло отрицательное давление, квартира забирает воздух не только из воздухопровода кухонной вытяжки, но и откуда-то еще: воздух начинает течь через плинтусы, наружные двери, оконные проемы, другие воздухопроводы и полы, где только он может пробраться, и где с другой стороны давление более высокое, – объясняет он. – Иными словами, если в доме 10 квартир и две из них имеют отрицательное давление из-за использования вытяжки, этим двум квартирам будет требоваться больше воздуха. А из других квартир воздух начинает двигаться в сторону отрицательного давления, перемещаясь по конструкциям и распределяясь между разными помещениями. Такая миграция может вызвать распространение запахов во всех квартирах в доме. Неважно, реновирована квартира или нет».

Конкретным решением этой проблемы является достижение равновесия давления воздуха внутри дома. Это означает, что все квартиры оснащаются клапанами подачи свежего воздуха и автоматической системой, которая постоянно контролирует движение, качество и давление воздуха и предотвращает образование отрицательного давления. Если нет отрицательного давления, не будет и неприятных запахов, и таким образом мы также будем держать под контролем распространение вирусов между квартирами.

Для этого компания Varpo Group сначала выясняет вентиляционную способность здания и обстоятельства, из-за которых вентиляция не работает должным образом. Затем компания предлагает квартирному товариществу решение для мониторинга и автоматики вентиляции, которое поддерживает равновесие давления воздуха в квартирах, предотвращая движение воздуха между ними. Мы рекомендуем устанавливать такую систему во всех зданиях, чтобы поддерживать постоянное давление внутри здания и держать вентиляцию здания под контролем. Таким образом мы предотвратим распространение пищевых запахов, вирусов, запаха дыма и т. д. между квартирами и обеспечим исправную работу воздухопроводов.'

В декабре прошлого года программа TV3 «Лазер» («Laser») после обсуждения с профессионалами в данной области опубликовала шесть пунктов, которые сделают обучение в школе более безопасным в ситуации распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Приоритетная роль была отведена качеству воздуха, которое можно измерить с помощью индикатора CO2. Индикатор CO2 не измеряет частицы вируса в воздухе, но, если в воздухе слишком много углекислого газа, передача вируса более вероятна. Защититься от этого поможет только правильная система вентиляции.

Все владельцы квартир могут заказать систему, улучшающую давление в квартире, но разумно заказать систему для всего здания, чтобы обеспечить контроль вентиляции всего здания. Мы предлагаем советы и решения для каждого многоквартирного дома!

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