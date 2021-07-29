Покупать или арендовать?

Эрик Эллам, исполнительный директор Green IT Фото: Telia Eesti

Потребности предприятий очень быстро меняются в стремительно развивающемся мире, и в прошлом году на это, конечно, повлиял и коронавирусный кризис. Предприятиям пришлось быстро реагировать на перемены в мире и внесить необходимые изменения в организацию своей работы, и, например, управление компьютерным парком оказалось для многих непростой задачей.

Около половины предприятий в Скандинавии предпочитают не иметь свой компьютерный парк, а арендовать его. Популярность такого решения растет и в Эстонии – почти 30% крупных предприятий выбрали именно аренду оборудования. Почему?

Все более привычным становится понимание того, что предприятию необязательно иметь собственный компьютерный или автомобильный парк, поскольку аутсорсинг зачастую более рентабелен и позволяет фирме сосредоточиться на своей основной деятельности. Новый компьютер бизнес-класса используется в среднем 3-4 года. Если в случае покупки устройства оно стоит 1000 евро, то, заплатив за три года аренду в размере 1000 евро, предприятие сэкономит на расходах на обслуживание оборудования. Его не придется покупать заранее и складировать, не нужно заниматься гарантией, заботиться о страховке и т. д. Предприятиям часто сложно следить за тем, когда следует обновлять компьютерный парк и как утилизировать старое оборудование, и, кроме того, предприятию не нужно держать на зарплате специалистов для ухода за оборудованием.

Экологический аспект не менее важен, чем экономическая эффективность. Такой подход продлевает срок службы устройств, тем самым снижая негативное воздействие на окружающую среду. После того, как компьютер в течение 3-4 лет находился в руках первого пользователя, с услугой аренды большая часть оборудования используется повторно. Подержанные устройства проверяются, при необходимости заменяются компоненты, обновляется программное обеспечение и т.д., а затем устройство повторно используется еще как минимум 3-4 года. Это снижает воздействие компьютерного оборудования на окружающую среду и дает новую жизнь подержанным, но полностью годным для эксплуатации устройствам.

Бесспорный факт: сегодня весь мир движется к экологичным решениям, которые также вызывают большой интерес у потребителей. Опросы клиентов Telia показали, что все более важным становится вклад предприятия в охрану окружающей среды. Это подтверждает и то, что каждый третий респондент в первую очередь указал на повторное использование оборудования.

Об этом и других трендах мы поговорим на Дне открытых дверей Telia, который состоится 9 сентября.