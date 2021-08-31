Здравоохранение будущего: дистанционное наблюдение и искусственный интеллект

За последнее десятилетие коммерческий и банковский секторы, а также большая часть общества стали все чаще использовать различные дигитальные решения. Однако медицинский сектор приступил к дигитализации одним из последних, говорит врач-инженер, профессор Дерек О’Киф, который выступит 10 ноября на крупнейшей в Эстонии конференции по дигитализации Telia Digital Hub.

Дигитализация медицинского сектора набрала обороты только в прошлом году, в основном из-за распространения COVID-19. Нет необходимости долго искать причину, по которой перехода не случилось раньше: в медицине на первом месте всегда было т.н. искусство врача и принцип primum non nocere (не навреди), поэтому в этой области не торопились вводить изменения, особенно если нельзя было в полной мере предвидеть их последствия. Однако непреодолимая сила закона Мура меняет нашу повседневную жизнь за счет все меньших и более мощных цифровых устройств (таких как смартфоны) и беспроводных сетей, что привело к распространению решений интернета вещей (IoT) и возможности создать действительно связанный мир.

Технологии цифрового здравоохранения уже испытывались во многих областях. Например, проводилось дистанционное наблюдение за космонавтами в космосе, а недавно его стали использовать для анализа потенциала ведущих спортсменов. За последние несколько лет в клинической медицине был протестирован широкий спектр цифровых решений, и некоторые из них уже превратились в привычные услуги (например, телеконсультации). Несомненно, пандемия была одной из главных движущих сил этого развития.

Сегодня мы достигли уникального этапа в области здравоохранения человека, когда мы можем периодически дистанционно контролировать физиологические показатели наших пациентов (например, уровень глюкозы) и использовать искусственный интеллект на базе этих обширных собранных данных для создания обзоров по каждому случаю, чтобы улучшить результаты лечения человека. Мы только в начале этого увлекательного пути, но он охватывает весь медицинский сектор, от дерматологии до офтальмологии.

В своем выступлении 10 ноября Дерек О’Киф расскажет о том, как может выглядеть сектор здравоохранения в 2050 году.