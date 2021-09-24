Обзор Кассы по безработице: как воспринята возможность разовой подработки и как часто ею пользуются?

Марина Радик, руководитель отдела услуг для соискателей и работодателей. Фото: Андрес Лаанем

С 1 сентября прошлого года всем стоящим на учете безработным одновременно с поиском постоянной работы разрешены разовые подработки, по-эстонски tööamps.

До вступления в силу нового закона даже краткосрочная работа требовала снятия безработного с учета.

«Многих пугала необходимость сначала сняться с учета, а потом снова встать на учет, это вызывало много вопросов. Теперь опасаться нечего, и люди стали активно пользоваться возможностью подработать, пока ищут основное место работы, не лишаясь при этом медицинского страхования, страхования от безработицы и пособия», – рассказывает Марина Радик, руководитель отдела услуг для соискателей и работодателей.

Нет большой разницы в возрасте - подработки берет и молодежь, и люди постарше. Немного меньше, чем остальных, было участников в возрасте до 19 и старше 60 лет.

Что такое разовые подработки?

Суть в том, что можно выполнять разовую работу в пределах восьми дней в месяц, сохраняя статус безработного. В течение месяца можно заключить хоть один договор на восемь дней, хоть восемь однодневных договоров – закон этого не ограничивает. Объем работы в днях может в разных случаях означать как восьмичасовой рабочий день, так и три часа работы.

Марина Радик рассказала, что поначалу возникла изрядная путаница. Например, был случай, когда с человеком заключили годовой трудовой договор, в котором было установлено восемь рабочих дней в месяц. «Это уже нельзя назвать разовой работой – срок действия договора превышает восемь дней», – добавила она.

Брутто-зарплата для разовой работы не должна превышать 233 евро 60 центов, то есть 40% установленной на этот год минимальной зарплаты. При этом разовая работа с сохранением статуса безработного возможна в течение всех 12 месяцев на протяжении двух лет.

«В сентябре исполнится год с момента, когда была разрешена разовая работа. Тем, кто ежемесячно пользовался этой возможностью, нужно учитывать этот ограниченный срок», – пояснила Радик.

Какие отзывы поступают?

Радик рассказала, что поначалу эта форма работы вызывала много вопросов, но в целом обратная связь от людей положительная. Многие не понимали, что будет с постановкой на учет и сохранится ли пособие.

«В случае разовой работы статус и пособие не меняются. В дополнение к компенсации и пособию можно подработать, поддерживая свои навыки или учась чему-то новому», – сказала Радик.

Также часто спрашивали относительно зарплаты: что включает брутто, начисляются ли отпускные? «Ответ - да, учитываются все компоненты зарплаты, и предельная ставка составляет 233,60 евро брутто».

Эстонская касса по безработице смогла существенно расширить предоставление разовой работы благодаря сотрудничеству с Налоговым департаментом, Трудовой инспекцией и работодателями.

В каких сферах деятельности и как часто выполняется разовая работа?

Больше всего разовых работ в течение первого года обеспечили сферы обслуживания клиентов и торговли. За ними следуют общепит, гостиничный бизнес, клининг и строительство. «В течение этих месяцев много разовых подработок предоставили также социальная работа и попечение, образование, делопроизводство, косметические услуги».

Средняя продолжительность разовой работы составила 2–3 дня в месяц. Это показывает, что подработка в течение считанных дней большее распространена, чем на восемь дней подряд.

«В случае разовой работы мы очень рады тому, что ее с самого начала стали использовать почти все уезды Эстонии, начиная с маленького Хийумаа и заканчивая столицей, и занимались ею целый год», – сказала Радик.

В сентябре состоялось 1594 разовых работ, в октябре уже 2321, а в последние месяцы их количество перевалило за 3000. Рекордным количество разовых работ было в мае (3901). По словам Радик, это тесно связано со смягчением ограничений и активацией рынка сезонных работ. В июне разовых работ было тоже больше, чем в большинство предыдущих месяцев. В целом за год разовыми подработками воспользовались примерно 8000 человек.